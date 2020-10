GT Sprint Race Special Edition: traçado londrinense impõe desafio extra aos pilotos

Circuito do Norte do Paraná requer um equipamento equilibrado e muita precisão dos competidores em busca do título do evento.

Os pilotos chegam à etapa final da GT Sprint Race Special Edition, no próximo dia 1º de novembro, em Londrina, com otimismo e carros competitivos. A prova promete ser muito técnica e vai exigir boa estratégia para o treino classificatório que contará pontos e as três corridas do final de semana.

Além disso, serão 86 pontos em jogo na tabela de classificação do torneio nas categorias PRO, PROAM e AM, a tomada de tempos vale 25 pontos ao pole, a primeira e a segunda corrida recebem uma bonificação, 18 pontos cada, e embate final serão mais 25 pontos.

O traçado do autódromo mede 3.055 metros de extensão, com duas retas e dois trechos de curvas travadas, além de aclives e declives. Conta com uma reta do box de 700 metros e uma curva bem travada para esquerda com uma freada forte, uma pequena reta onde chega à curva da caixa d'água para esquerda em subida que vai em direção ao “S” da caixa d'água, curva das mais importantes do circuito por ser a entrada da reta principal de 800 metros.

Por isso, o circuito, que faz parte de um complexo esportivo que conta com o Estádio do Café e um kartódromo, é considerado um circuito desafiador, com muitas curvas de baixa e média velocidade. É uma pista de difícil ultrapassagem, por ser um pouco estreito, por ter poucas áreas de escape e o muro ficar muito perto da pista.

Para os pilotos, o desafio é encontrar um equilíbrio no acerto, que seja eficiente tanto nos setores de alta velocidade, quanto nos de baixa. Portanto, é preciso cuidado para deixar o carro estável nas frenagens, e também para não perder velocidade na aproximação das retas, mantendo a tração nas curvas.

Quanto às provas, estas trazem muitas emoções. A reta dos boxes e a reta oposta, muitas ultrapassagens. No miolo também dá para ver os pilotos travando as rodas, freando cada vez mais tarde para buscar uma ultrapassagem.

Confira o que os pilotos falam sobre a expectativa para a etapa decisiva:

Pedro Lopes – “A minha expectativa é muito alta, vamos para Londrina com uma boa margem, eu e meu parceiro Gabriel. Acredito que será muito bom, é um circuito que conheço e gosto muito, o piloto se destaca se tiver coragem para ser rápido, sempre tem que estar no limite do carro e o circuito não aceita muito erro, por isso demanda muito do piloto. Mas me identifico com esse estilo, sempre que andei lá fui bem rápido. E estou confiante de conquistar esse título da Special Edition da Gt Sprint Race”.

Thiago Camilo – “Esse torneio da Special Edition disputo com o Pedro Ferro, garoto de 16 anos que está iniciando no automobilismo, já mostrou que tem muito potencial e nosso objetivo assim como na primeira etapa em Goiânia é brigar pela vitória”.

“Eu gosto de Londrina, apesar de não ser fã número 1 das características da pista é inevitável dizer que tem uma representatividade positiva na minha carreira, na Stock Car, por exemplo, tenho cinco poles lá e quatro vitórias, são recordes na categoria. Então, estou bem otimista para corrida”, ressalta o piloto paulista.

Ricardo Sperafico - Para a etapa de Londrina tem um formato diferente que você corre em duplas, é uma pista bem difícil, corremos muito próximos do rumo e o calor lá é mais intenso. A expectativa é sempre a de terminar bem e angariar o mais número de pontos possíveis.

Sérgio Ramalho - "É sempre um prazer muito grande competir na GT Sprint Race. A meta para Londrina é vencermos a etapa! Em Goiânia fizemos a pole e fui segundo em uma das disputas mais intensas da minha carreira. Dessa vez, vamos trabalhar duro pra fechar o final de semana com chave de ouro, mas sabendo que não vai ser nada fácil pela alta competitividade!".

Weldes Campos - “Somos líderes no campeonato nacional da GT Sprint Race também na Special, Eu e Ricardo Sperafico. Isso ajuda muito. Sinceramente, para mim será mais uma chance de evoluir dividindo o carro ao lado dele. E eu sugo sempre o máximo de aprendizado. Claro que ganhar o minitorneio será consequência de um bom trabalho nosso juntos dentro e fora da pista. Todas as pistas são novidade. Estou muito ansioso e me preparando forte para Londrina. Vi que é uma pista veloz e acredito que será muito divertido correr lá”.

Marcelo Henriques – “Para falar a verdade eu nunca foco na expectativa e sim no que eu preciso fazer. A minha é sempre a mesma. Me preparar da melhor forma possível para que quando chegue a hora H, conseguir dar meu 100%“, comenta. Adoro a pista. Apesar de ser um espaço pequeno, conseguiram desenhar um traçado super interessante e desafiador. A energia da cidade por si só é diferenciada. Daqueles lugares que você chega e se sente a vontade.

Alex Seid – “Na etapa do ano passado em Londrina, chegamos a liderar a prova. A expectativa para a etapa é manter essa performance e buscar a vitória que ficou distante nas duas últimas etapas”, conta Alex Seid. “É uma pista muito desafiadora e sem margem para erro, pois é um circuito rápido sem muita área de escape. Vamos ter muitas disputas nas três corridas ainda mais valendo o prêmio da Special Edition”, completa.

Enrico de Lucca – “As expectativas são muito boas, pois estamos em segundo no campeonato bem próximo ao primeiro e tentar manter o resultado da última que conseguimos ganhar. É uma pista bem desafiadora com algumas curvas de coragem, mas vamos tentar nos adaptar”.

Josimar Jr. – “Já disputei duas vezes naquela pista, o que ajuda a focar no acerto do carro para esta etapa especial. Estamos com uma expectativa muito positiva para somar pontos importantes para o campeonato Overall. Para correr em Londrina, dependemos de um acerto muito bom e de uma classificação dentro do pelotão da frente, já que não existem muitos pontos de ultrapassagem. E isso é fundamental para sairmos com um bom resultado".

GT Sprint Race 2020 - O calendário está dividido em duas séries: o campeonato nacional propriamente dito, com seis etapas, todas no Brasil (Cascavel, Velocitta, Interlagos e Curitiba), e uma “Special Edition” (Goiânia e Londrina), com três provas. Da somatória dessas duas séries sairá o campeão da Overall nas suas respectivas categorias: PRO, PROAM e AM.

A GT Sprint Race é patrocinada pela Tekbond, Yokohama, Militec1, Sparco, TecPads, Injepro e -Fremax.

Silvana Grezzana Santos/Asimp