Handebol é beneficiado com 108 bolsas do Programa Geração Olímpica 2020

Com o intuito de identificar, valorizar e estimular o desenvolvimento de talentos esportivos, o Governo do Paraná criou em 2011 o maior programa de incentivo ao esporte em nível estadual do país para técnicos e atletas da base ao alto rendimento – o Geração Olímpica, que na atual edição conta com um investimento de R$ 4,75 milhões da Companhia Paranaense de Energia (Copel).

Das 1.245 bolsas-auxílio deste ano, 108 beneficiam a modalidade de handebol. Deste total, 73 contemplam atletas na categoria Formador, 17 na Estadual EAD, nove na Nacional, duas na Técnico e sete na Técnico Formador Escolar. Os valores variam de R$ 200 a R$ 1,5 mil e atendem desde adolescentes matriculadas na rede estadual de ensino a técnicos e atletas de nível olímpico e paraolímpico.

Com um trabalho voltado para as categorias menores, Santo Antônio do Sudoeste vem se destacando a nível estadual, conquistando espaço entre as principais seleções de base. Na 9ª edição do Geração Olímpica, a cidade de pouco mais de 20 mil habitantes teve 19 jogadoras contempladas, sendo que oito receberão a bolsa pela primeira vez. “Esse suporte financeiro é um ótimo incentivo para elas, porque muitas teriam que abandonar o esporte para trabalhar e ajudar com as despesas da família. Tenho algumas meninas que não teriam esse dinheiro sobrando para comprar alguns equipamentos de uso de treino e competições, então essa bolsa é muito bem-vinda. É como se fosse um prêmio pelas conquistas e pela dedicação delas, ajuda muito para que se firmem no esporte”, enfatizou a técnica Leonilda Silva (Nidi).

Da equipe de Mercedes, 23 esportistas foram agraciados com a bolsa-auxílio, destes, 15 são do elenco masculino, comandado pelo técnico Marlon Neves, o qual é pelo primeiro ano bolsista do programa. “Praticamente todos das categorias sub-14 e sub-15 foram beneficiados. Pra nós isso demonstra que estamos conseguindo desenvolver um bom trabalho com essas crianças, porque todos os contemplados realmente participaram de cada conquista que tivemos no último ano. Além disso, nós sabemos que para jogar handebol é necessário ter um tênis apropriado, então com essa bolsa os atletas conseguem comprar seu material esportivo, o que incentiva eles a continuarem treinando, além de estimular as demais crianças à prática esportiva”, expôs Neves, ressaltando: “Como técnico me sinto reconhecido, motiva a gente a continuar fazendo cada vez mais e melhor nosso trabalho”, frisou.

O camisa 15 do time mercedense, Gilberto Schueroff Schmidt, recebe o benefício pela terceira vez e fala da importância que esse recurso tem para continuar se dedicando ao esporte que tanto ama. “É muito bom ter a bolsa-auxílio, porque uso pra comprar tênis, meias, shorts e camisas pra treinar e pra levar pros jogos, materiais que eu mesmo posso escolher. Fiquei muito contente quando soube que seria mais uma vez bolsista, acredito que além de um incentivo pra nós atletas é um reconhecimento, pois me dedico bastante nos treinos e nos jogos, mesmo morando no interior sempre dou um jeito pra ir treinar”, declarou o armador esquerdo.

Do Colégio Estadual Antônio Teodoro de Oliveira, de Campo Mourão, são bolsistas da 9ª edição do programa 10 atletas e a professora Diva de Oliveira Pinguelli. “Vejo a bolsa como uma forma de reconhecimento, principalmente para os atletas que dependem dela para continuar sua participação no esporte. Com certeza teria perdido algum atleta para o mercado de trabalho se não fosse esse incentivo e, como consequência, não teríamos conseguido mais um título nos Jogos Escolares, pois alguns atletas como o João Mateus e o Yago são bolsistas desde os 13 anos”, destacou Diva.

Com nove atletas bolsistas na categoria nacional, das quais duas não integram mais o grupo para a temporada 2020, o técnico da equipe feminina adulta de Cascavel, Neudi Zenatti, diz que o programa é de extrema relevância por ajudar a manter as atletas em atividade, evitando sua evasão das quadras. “Essa bolsa incentiva cada vez mais as equipes a participarem de competições, haja vista que pela quantidade de campeonatos que Cascavel participou e pelos resultados que obteve pôde ter suas atletas contempladas pelo programa, além, é claro, para o desenvolvimento da modalidade e para manutenção das atletas, a fim de continuem se dedicando ao esporte”, avaliou.

Além destas, o técnico cascavelense Marcos Galhardo e mais duas jogadoras na categoria Estadual EAD foram beneficiadas pelo programa.

Por sua vez, da região Norte do Estado, sete jogadores da equipe de Cambé receberão pela primeira vez a bolsa-auxílio, dois integram o time sub-18, três o sub-17 e dois o sub-16. Para o treinador Rodolfo Rodrigues de Moraes (Cyborg) que, há alguns anos também recebeu a bolsa como atleta, é um estímulo a mais para continuarem no esporte. “É muito importante para manter esses jogadores ativos, treinando e competindo, pois a região em que trabalho é muito carente, perco muitos atletas para o mercado de trabalho, e com a bolsa conseguem se manter”, expôs.

Todos os beneficiados receberão uniforme oficial que identifica os bolsistas e os selecionados das categorias Formador Escolar e Estadual EAD deverão enviar relatórios de desempenho escolar e esportivo, ao passo que nas demais categorias é exigido apenas a apresentação dos resultados esportivos.

Confira a relação dos contemplados no handebol na edição 2020 do Programa Geração Olímpica do Paraná:

Categoria Formador Escolar

Allan Yan Thomaz Velho da Silva - Campo Mourão

Alessandro Rodrigues Paiano - Campo Mourão

Alice Dolny Flores - Mercedes

Amanda Mara Sguarezi Galvani - Santo Antônio do Sudoeste

Ana Carla Azevedo - Jardim Alegre

Ana Clara Giongo Vargas - Santo Antônio do Sudoeste

Ana Clara Nascimento Machado Dias - Ourizona

Ana Cláudia da Silva - Mercedes

Ana Gabriele Bertolo - Santo Antônio do Sudoeste

Ana Helena Puchalski Duarte - Santo Antônio do Sudoeste

Ana Julia Botaro Sanches - Floraí

Ana Julia da Paz Zarutzki - Curitiba

Andriel Alves de Oliveira - Mercedes

Anne Carla Ribeiro da Silva Salvalagio - Floraí

Barbara Jolie Schvingel Scott - Santo Antônio do Sudoeste

Beatriz Gomides Moro - Santo Antônio do Sudoeste

Brunna Pereira Martins - Mercedes

Caio Lima – Campo Mourão

Camile Maraschin - Santo Antônio do Sudoeste

Eduarda Luiza Pereira da Silva - Mercedes

Eleonora Fernanda Vingra Calegario - Santo Antônio do Sudoeste

Erika Bianca Bussimone Dusman - Mercedes

Fernanda Vitoria Berna - Santo Antônio do Sudoeste

Gabriel Henrique Porto - Mercedes

Gabriela Becker da Gama - Curitiba

Gilberto Schueroff Schmidt - Mercedes

Giovani Camargo dos Santos - Mercedes

Guilherme Jean Gutjahr - Mercedes

Gustavo Damaceno Souza - Astorga

Gustavo Henrique da Silva Cezar - Campo Mourão

Gustavo Henrique Filomeno dos Santos - Campo Mourão

Gustavo Henrique Muller - Mercedes

Higor Tiago Moraes Lipo - Ourizona

Isabella Sabdott da Paz - Curitiba

Isabele Beatriz Assis de Souza - Jardim Alegre

Isadora Giacomet de Medeiros - Santo Antônio do Sudoeste

Jean Carlos Gomes dos Santos - Mercedes

Jessica Itati Dias - Santo Antônio do Sudoeste

Jéssica Muniz de Sousa - Maringá

João Guilherme Packer da Silva - Mercedes

João Victor Valério da Silva - Campo Mourão

João Vitor Pardim Soares - Cambé

Karol Allanis Irber dos Reis - Santo Antônio do Sudoeste

Lucas Ferreira Nunes dos Santos - Mariluz

Lucas da Silva Santos - Mercedes

Lucas Gabriel da Palma - Campo Mourão

Luana Karina Hamilton Albano - Mercedes

Luara Maisa da Silveira - Santo Antônio do Sudoeste

Mailon Alves de Andrade - Campo Mourão

Maressa Placido dos Santos - Mariluz

Maria Eduarda Bandeira Machado - Santo Antônio do Sudoeste

Maria Eduarda Falcão Rodrigues - Quatro Barras

Maria Luiza Pastro Vitto - Curitiba

Matheus de Andrade Vieira - Mercedes

Milena Kemmerich - Mercedes

Míriam Pilati Bochnia - Guarapuava

Murilo Gabriel Rauber Foster - Mercedes

Natali Rodrigues Teixeira - Jardim Alegre

Natalia Montanha - Santo Antônio do Sudoeste

Natan Adhonay Alves de Medeiros - Cambé

Rafaella Lima de Araújo - Mariluz

Rhuan Henrique Pereira Ferreira – Mercedes

Samara Emanuele Belizario - Jardim Alegre

Samuel Moenster Alves Pereira - Mercedes

Samuel Schmidt - Mercedes

Thayssa Keli da Silva - Mercedes

Tauani Maiara Crespan - Santo Antônio do Sudoeste

Valeska Brum Campos da Silva - Santo Antônio do Sudoeste

Victoria Bulla Ronco - Maringá

Vitoria Vieira Besson - Santo Antônio do Sudoeste

Vitor Hugo Alves Pereira - Cambé

Vitor Urias Macedo - Cambé

Categoria Estadual EAD

Alan Caetano Testi - Francisco Alves

Alice Dolny Flores - Maringá

Camily Victoria Haus Barbosa - Cascavel

Fernanda Oliveira de Sousa - Cascavel

Gabriel Josepetti da Costa - Maringá

Gabriela Vitória da Silva - Maringá

João Mateus Pinguelli Sodré - Campo Mourão

Juan Pablo dos Santos Prado - Cambé

Lauani Pereira Rocha - Maringá

Manuela da Costa Pellin - Santo Antônio do Sudoeste

Maria Victoria de Oliveira - Maringá

Mateus Henrique da Silva Frias - Sarandi

Pablo Antunes de Freitas - Sarandi

Rômulo Juarez Laner de Souza - Cambé

Vitor Hugo Brito de Araújo - Cambé

Vitoria Carolina da Silva Lorenzato - Sarandi

Yago Henrique da Silva - Campo Mourão

Categoria Nacional

Andreza Costa Almeida - Cascavel

Bruna Matos de Jesus - Cascavel

Dayane Ellen Alves Sirino - Cascavel

Maryana Vieira Bosio - Cascavel

Melissa Yedda Simão Alexandre - Cascavel

Nathália Rafaele Nascimento Fraga - Cascavel

Pâmela Beatriz Elesbão - Cascavel

Rosângela da Silva Cruz - Cascavel

Thais Adrielle Fermo - Cascavel

Categoria Técnico

Marlon Aguiar de Araújo - Maringá

Marcos Galhardo - Cascavel

Categoria Técnico Formador Escolar

Diva de Oliveira Pinguelli - Campo Mourão

Eliane Cristina Carneiro - Ivaí

Fabio Rodrigo Marinzeck - Jardim Alegre

José Renato de Oliveira Miranda - Guarapuava

José Roberto dos Santos Lima - Curitiba

Levi Alves de Andrade - Mariluz

Marlon Neves - Mercedes