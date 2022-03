Hélio Pereira Cury é eleito vice-presidente da CBF na chapa de Ednaldo Rodrigues

Novo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, foi eleito na quarta-feira, 23. Presidente da FPF é um dos oito vices

Na quarta-feira, 23, aconteceu a Assembleia que elegeu Ednaldo Rodrigues presidente da Confederação Brasileira de Futebol para o período entre 2022 e 2026. Na nova administração da entidade máxima do futebol brasileiro, o presidente da Federação Paranaense de Futebol, Hélio Pereira Cury, é um dos oito vice-presidentes eleitos.

Além do presidente da FPF, estão no conselho administrativo os vice-presidentes Antônio Aquino Lopes (Presidente da Federação de Futebol do Acre), Fernando Sarney (membro do Comitê Executivo da FIFA), Francisco Noveletto (Presidente da Federação Gaúcha), Marcus Vicente (ex-presidente da Federação Capixaba), Roberto Góes (Presidente da Federação Amapaense), Rubens Lopes (Presidente da Federação carioca) e Reinaldo Carneiro Bastos (Presidente da Federação Paulista).

Em entrevista ao site da CBF após a eleição, o presidente Hélio Pereira Cury falou sobre o projeto da nova gestão. "No decorrer dos últimos seis meses, temos trabalhado em cima disso. Uma modificação radical no sentido de abrir a CBF, no sentido de transparência, realizações, com responsabilidade. E dar aos nossos filiados da CBF aquilo que eles precisam, que é apoio total e integral. Criar uma família no futebol brasileiro, que foi deturpada nos últimos anos".

Asimp/FPF