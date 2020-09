Hot Car cumpre objetivo com Antoniazi em Londrina

Piloto gaúcho segue seu ritmo de evolução e completou todas as corridas da temporada até agora. Próxima etapa acontece em Cascavel (PR), nos dias 3 e 4 de outubro

Londrina recebeu a quarta etapa da temporada 2020 da Stock Car neste domingo (13) com vitórias de Rafael Suzuki, da Full Time Bassani, com o Toyota Corolla, e de Ricardo Maurício, da Eurofarma-RC, que conquistou o primeiro triunfo do Chevrolet Cruze no campeonato, que agora tem a liderança de Rubens Barrichello, com 105 pontos.

Na Hot Car Competições, o ritmo de Tuca Antoniazi, especialmente na segunda corrida do dia, surpreendeu Amadeu Rodrigues, chefe da equipe. O gaúcho de 49 anos somou seis pontos com o 19º e o 17º lugares nos quais terminou as provas de ontem.

“Pela inexperiência do Tuca, nosso objetivo neste ano é auxiliá-lo em sua evolução. E devo admitir que ele está desenvolvendo em um ritmo que vem superando nossas expectativas. Para a nossa grata surpresa, na segunda corrida, quando o desgaste de um carro bem ou mal acertado aparece mais, ele estava em um ritmo muito bom, andando mais rápido que alguns pilotos mais experientes à frente dele”, comentou Amadeu. “É um processo lento, que toma tempo. Mas estamos subindo, trabalhando e satisfeitos para voltarmos em 2021 como um time bem competitivo”, disse.

Tuca destaca que as metas são terminar as corridas com “o carro inteiro”, além de continuar evoluindo a cada etapa. “O objetivo final era chegar inteiro sem se enroscar. Conseguimos. Tivemos alguns probleminhas menores nos treinos, mas andei pouco. Fui me acertar melhor com o carro durante as corridas, e marcamos mais seis pontos. Da primeira etapa para esta, o carro evoluiu muito e também estou conseguindo apontar melhor para o Amadeu os pontos a serem acertados de acordo com a pista, então estou contente com o resultado”, comentou.

Amadeu Rodrigues também parabenizou Rafael Suzuki por sua primeira vitória na Stock Car. Suzuki disputou as duas últimas temporadas da Stock Car pela Hot Car Competições. “O Rafael sempre andou muito bem aqui em Londrina e em outras pistas também, como Cascavel, por exemplo. Fico feliz de vê-lo colocando todo o potencial em prática e quero dar meus sinceros parabéns por sua vitória”, elogiou.

A Stock Car segue no Paraná para a próxima etapa, que acontece nos dias 3 e 4 de outubro em Cascavel.