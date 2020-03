I Campeonato de Beach Wrestling Londrina será realizado neste sábado

Ao todo, participam 150 atletas em disputas desta ramificação da luta olímpica

O aterro do Lago Igapó irá receber o I Campeonato de Beach Wrestling, evento inédito em Londrina. A competição está programada para começar às 14 horas hoje (29), envolvendo 150 atletas que disputarão essa ramificação da luta olímpica. O público pode assistir todo o evento gratuitamente.

Segundo um dos organizadores do evento, o atleta Antônio Henriques, a modalidade é oriunda da luta olímpica, do wrestling tradicional. “O wrestling tem relatos de ser praticado há 3.000 anos antes de Cristo, em cavernas gregas. A luta de praia veio dessa modalidade, começando na Europa e posteriormente difundindo pelo mundo, tendo as suas adaptações ao longo dos anos e de acordo com os países praticantes, sendo esta uma ramificação da luta olímpica”, contou.

O objetivo, de acordo com Henriques, é ampliar a divulgação e fomentar essa modalidade na região. “Uma das motivações que tivemos foi o sucesso do campeonato Sul Americano no final do ano passado. Nos deu um ponto de partida, devido a boa visibilidade, para algo que já queríamos realizar. O intuito é justamente fomentar o esporte, tanto a luta olímpica quanto a forma adaptada, na praia, areia. Mais um objetivo nosso é ajudar o pessoal que tem projetos esportivos com crianças, dando oportunidade de participarem de um campeonato e se avaliarem dentro do esporte. E, assim, dar sequência para termos mais campeonatos”, completou.

O campeonato é organizado pelos atletas Antônio Henriques e Edegar Kimura, da academia de jiu-jitsu Edegar Kimura. E conta com o apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina.