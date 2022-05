Ibiporã: Administração municipal realiza 20ª Prova Pedestre Adriana de Souza

Por meio da secretaria de Esportes, gestão organizou mais uma prova com grande adesão da família ibiporaense e diversas cidades da região

Em Ibiporã, o Dia do Trabalhador foi comemorado com a tradicional Prova Pedestre Adriana de Souza que está em sua 20ª edição, após dois anos sem a ocorrência do evento.

No domingo ensolarado, corredores das mais diferentes idades participaram da prova, que começou às 07h30 com as categorias infantis, e às 08h com os adultos, em percursos de cinco e dez quilômetros, iniciados em frente à secretaria de Saúde, na Avenida dos Estudantes.

“Nosso muito obrigado a todos os presentes, àqueles que fazem do esporte uma grande oportunidade, uma possibilidade de socialização, de formação, de cidadania e que orgulham tanto nossa cidade com seu engajamento”, registrou o prefeito José Maria Ferreira.

Este ano 1.100 pessoas se inscreveram para a prova, e além de Ibiporã, outras 39 cidades de todas as regiões do Paraná e do estado de São Paulo participaram da prova. A largada foi dada pelo prefeito José Maria Ferreira e toda a prova foi prestigiada pelo chefe do Executivo Municipal; pela vice-prefeita, Mari de Sá; o presidente da Câmara de Vereadores, Pedro Luiz Chimentão; o vice-presidente, Diego Barbosa da Fonseca; os secretários municipais, Juarez Afonso Ignácio; Junior Frederico Aliano; Lourdes Narcizo e Cláudio Gozzo; o ouvidor do município, José Aparecido de Abreu e os vereadores Rafael Eik Ferreira; Rafael do Nascimento; Augusto Semprebon; Victor Carreri, além da família ibiporaense que compareceu em peso.

“Parabenizamos aqueles que preparam os atletas, que organizaram sua vinda das mais diversas cidades da região; à todos que direta e indiretamente participaram da organização de mais uma grande Prova Pedestre”, concluiu o chefe do Executivo.

A administração municipal, através da Secretaria Municipal de Esportes, homenageou e premiou os atletas que compuseram o pódio (resultados podem ser conferidos abaixo) e também reconheceu e valorizou a participação dos mais de 1100 participantes, além da história de Adriana de Souza, que dá nome a prova e peso à história de Ibiporã no esporte e de muitos jovens que ingressaram no desporto por meio da dedicação e incentivo de Adriana.

- Confira os resultados e as premiações nas tabelas abaixo:

