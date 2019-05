Ibiporã recebe etapa do circuito ‘’Corrida Mais Colors’’

A ‘’Corrida Mais Colors’’, popularmente conhecida como ‘’Corrida das Cores’’ acontece no domingo, dia 19, e promete alegrar as ruas da cidade

A Prefeitura Municipal de Ibiporã, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer (Serla), informa que já estão abertas as inscrições para a ‘’Corrida Mais Colors’’. O evento ocorrerá no dia 19 de maio, domingo, das 8h30 ás 13 horas, e pretende incentivar pessoas à prática de atividades físicas.

Como funciona?

Os principais objetivos do evento são o entretenimento e o incentivo ao esporte. A organização distribuirá KITs contendo camiseta do evento medalha, (na chegada), copo personalizado, óculos (para adultos) e envelopes com pó colorido para os inscritos, antes do momento da largada.

Além da corrida em si, sem cronometragem, o evento contara com um palco com DJ, onde ocorrerá um show e a popular ‘’Chuva de Cores’’, momento onde os participantes são pulverizados com pó colorido. O evento também conta com uma estrutura reservada para as crianças, contendo pula pula, tobogã, e também as atividades que serão realizadas pelos recreadores, incluindo uma gincana de torta na cara.

Inscrições e categorias

As inscrições para o evento devem ser realizadas através do site: https://bit.ly/2Lf5S9l e tem o valor de R$41,25 – R$50 dependendo da quantidade de ingressos adquiridos.

Kids:

Distâncias conforme faixa etária:

1 - 3 anos = 20m;

4 – 5 anos = 30m;

6 – 7 anos = 50m;

8 – 10 anos = 100m;

11 – 13 anos = 150m;

Adulto:

Masculino e Feminino – 5km.

Percurso

O evento será realizado em frente à Câmara Municipal, na Avenida dos Estudantes.

