Vem aí a II Copa Sesc de Futebol Virtual, um torneio FIFA 2021/Playstation 4

A fase municipal será disputada do dia 10 a 22/08/2021 e o vencedor dessa etapa, além de encarar a fase estadual final, de 23/08/2021 a 12/09/2021 com ganhadores de várias cidades do Paraná, ganha também uma camiseta do evento e medalha.

Na fase estadual terá premiação especial para os 3 primeiros colocados.

Para outras informações, Regulamento e inscrição até o dia 08/08/2021 pelo site

www.sescpr.com.br/futebolvirtual/