Indianas são desclassificadas e Brasil leva ouro no revezamento medley da Gymnasíade

Júlia Rocha Ribeiro (Colégio Ética) e Nicole Domene, da equipe Londrina/FEL/IPEC, herdaram a medalha de ouro na prova de revezamento medley 2 na Gymnasíade, considerada a maior competição escolar do planeta, após a equipe da Índia ser desclassificada da disputa desta sexta-feira (20/05) na Normandia, França.

Elas terminaram a prova na segunda colocação, com o tempo de 5’16”66, contra 5’15”83 das indianas. Mas os juízes identificaram uma irregularidade em uma das passagens de bastão da equipe da Índia que provocou a desclassificação delas, deixando a equipe brasileira com a medalha de ouro. Além de Júlia e Nicole, o time da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) contou com a atuação de Pietra Simýes e Luyse Braga.

O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina, Uno Psicologia do Esporte, Centro do Coração e Academia AS Fitness.

Rafael Souza/Asimp