Inscrições abertas para a 2ª Maratona Solidária Sesc PR

Venha exercitar o corpo e a solidariedade com o Sesc Paraná!

Ontem (9) abriram-se as inscrições para participar da a 2ª Maratona Solidária Sesc PR, exclusivamente pela internet. Venha exercitar o corpo e a solidariedade com o Sesc Paraná! A corrida de 42km pode ser feita de forma individual, em duplas, quartetos ou octetos, em até 7 dias. Na 2ª edição da Maratona Solidária do Sesc PR, ao invés de as inscrições contarem com valores em dinheiro a serem pagos pelos inscritos, os participantes doam tênis novos esportivos a serem destinados às crianças integrantes do Aprender e Jogar – projeto esportivo e social do Sesc no Paraná.

As inscrições dão direito a um kit exclusivo da prova, contendo camiseta biodegradável, sacola térmica e bandana, além da medalha de maratonista solidário. A retirada dos kits e entrega das doações poderão ser feitas em qualquer unidade do Sesc PR, mediante agendamento prévio.

A prova se inicia no dia 26 de setembro e os 42km poderão ser completados até 2 de outubro de 2021. A Maratona Solidará contará com todos os protocolos de saúde e segurança para a não propagação da Covid-19.

Entenda como serão as doações

O número de pares doados pelos corredores varia de acordo com o tamanho da equipe:

Prova individual: 1 par de tênis

Prova em duplas: 1 par de tênis

Prova em quartetos: 2 pares de tênis

Prova em octetos: 4 pares de tênis

Maratonista solidária, corra pelo futuro das crianças no esporte!

Inscrição e mais informações pelo site www.sescpr.com.br/ms

Asimp/Sesc