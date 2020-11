Inscrições abertas para etapa virtual do Circuito de Corridas do Sesc

Toda a renda arrecadada será revertida para compra de cestas básicas, que serão distribuídas a instituições assistenciais

De 5 a 13 de dezembro acontece o o Circuito Sesc de Corridas. Atletas de todas as regiões poderão participar de uma prova de cinco quilômetros, escolhendo dia, local e horário para realização do trajeto, de forma a evitar aglomerações e respeitar as recomendações dos órgãos de saúde. As inscrições estão abertas até o dia 20 de novembro pelo site e será vinculada a uma doação ao Mesa Brasil Sesc, com valor a partir de R$20. Toda a renda arrecadada será revertida na compra de cestas básicas, que serão distribuídas pelo programa para instituições assistenciais cadastradas.

A realização dessa etapa em Londrina é uma iniciativa das unidades Centro e Norte, do Sesc, com o apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

Desde 2018, o Circuito Sesc de Corridas promove anualmente mais de 120 provas de rua em todo o país. Neste ano, devido à pandemia do novo coronavírus, as corridas foram suspensas. Mas, para oferecer ao público a possibilidade de voltar a vivenciar essa experiência, o circuito lançou sua primeira etapa virtual.

Para comprovar a participação, o atleta deverá utilizar dispositivos que indicam o tempo e a distância percorrida, como aplicativos de celular, relógios, GPS ou similares, foto do painel da esteira, entre outros – e registrar as informações no site do Circuito Sesc de Corridas. O resultado final será divulgado no dia 18 de dezembro no site do evento e, a partir do dia 18 de janeiro de 2021, os atletas poderão retirar a camiseta da prova na unidade escolhida no momento da inscrição.

Segundo o organizador, André Gonçalves, essa etapa do Circuito Sesc de Corridas é uma etapa que acontece em todo o Brasil. “Diante do bom resultado que teve a maratona solidária aqui no estado do Paraná, no mês passado, utilizamos das boas ideias que ali foram colocadas em prática. Então veio a ideia de desempenhar esse circuito no Brasil todo, nos mesmos moldes. O cliente ou participante faz a inscrição e toda a arrecadação é voltada para o programa de assistência Mesa Brasil, que beneficia entidades assistenciais, então vai beneficiar muita gente que está precisando, principalmente nesse tempo agora de pandemia”, frisou.

O participante corre de forma livre e faz o seu trajeto durante um determinado período. “Como na maratona, nós conseguimos mais de 5 mil inscrições, foram mais de 5 mil pessoas arrecadando alimentos. Então a gente vê com bons olhos em todo o Brasil a solidariedade das pessoas. A expectativa no país todo é de cerca de 70 mil inscritos e esse montante de inscrições vai ajudar muita gente. Então, a expectativa é boa”, concluiu.

