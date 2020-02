Inscrições abertas para modalidades coletivas dos Jogos Escolares de Londrina

As disputas de basquete, handebol, futsal, voleibol e vôlei de praia vão de 19 de março até 2 de abril

As inscrições para a fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná estão abertas até o dia 9 de março, para modalidades coletivas – basquete, handebol, futsal, voleibol e vôlei de praia. As equipes escolares interessadas em defender Londrina devem acessar o site http://fel.londrina.pr.gov.br/index.php/jeps.html, preencher a ficha de inscrição e encaminhar para o Núcleo Regional de Educação (NRE). Depois, o documento será enviado para a Fundação de Esportes de Londrina (FEL). As disputas das modalidades coletivas vão do dia 19 de março ao dia 02 de abril.

As equipes classificadas na fase municipal, também chamada de Jogos Escolares de Londrina, seguem para as próximas etapas dos Jogos Escolares do Paraná. A fase regional será nos dias 17 e 23 de abril, em Ibiporã, e a macrorregional será disputada em Arapongas, nos dias 2 a 7 de junho. As etapas finais foram divididas em duas, sendo a final B em Guarapuava, nos dias 3 a 11 de julho, e a final A em Campo Mourão, de 24 de julho ao dia 1° de agosto.

Poderão participar dos Jogos Escolares de Londrina (JEL’s) todos os estabelecimentos de ensino pertencentes aos sistemas municipais, estadual, rede particular e Federal de Educação do Estado do Paraná, conforme previsto na Constituição Federal. O JELs será disputado por alunos da Educação Básica do Ensino Regular das escolas conveniadas, desde que devidamente matriculados e com frequência mínima de 75%, a partir da data da matrícula até o início da competição/Fase.

Segundo o assessor de Esportes e Eventos da FEL, Sandro Henrique Moreira, o objetivo dos Jogos Escolares é promover o desporto educacional, através de encontros que envolvam várias modalidades esportivas. “São eventos que dão oportunidade de participação a um número grande de alunos, despertando o gosto pela prática dos esportes, com fins educativos e formativos”, disse.

Os Jogos Escolares de Londrina fazem parte dos Jogos Oficiais do Paraná, e são organizados pela Prefeitura de Londrina, por meio da FEL, e pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEED), Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo (SEET), Núcleos Regionais de Educação (NRE) e Escritórios Regionais do Esporte e do Turismo (ERETs).