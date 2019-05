Inscrições abertas para o Campeonato Municipal de Fustal

Inscrições gratuitas podem ser feitas até 14 de junho na Secretaria de Esportes ou por telefone. Disputa terá seis categorias neste ano

A Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer de Ibiporã (Serla) está com inscrições abertas para o Campeonato Municipal de Futsal 2019. As inscrições para o evento serão gratuitas e podem ser realizadas até o dia 14 de junho na Rua João Barreto, 505 – Jardim Pérola, ou através do telefone: 3178-0204.

Este ano o campeonato será disputado em seis categorias: SUB – 10; SUB - 12; SUB - 14; SUB - 16; Adulto – Prata e Adulto – Ouro. Nas categorias, ‘’Adulto – Prata’’ e ‘’Adulto – Ouro’’ serão aceitos como membros da equipe até três jogadores sem vínculo municipal, ou seja, atletas que não são naturais, não residem, não trabalham, estudam, votam ou possuem qualquer tipo de vínculo com a cidade de Ibiporã. Menores de 18 anos precisam apresentar autorização escrita pelos pais para participar do campeonato.

Regras, tabela e demais itens técnicos referentes ao campeonato serão definidos através de um congresso técnico previsto para a segunda metade do mês de junho.

Os primeiros colocados serão premiados com troféus e medalhas.