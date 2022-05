Inscrições para corrida e caminhada do Sesc encerram neste domingo (15)

O ponto de partida do Circuito Sesc será em frente ao Colégio Universitário (próximo ao Lago Igapó 2); interessados podem se inscrever pela internet

Os interessados em participar do Circuito Sesc de Corridas podem se inscrever até este domingo, dia 15 de maio, no site da organizadora (clique aqui) ou quem preferir pode procurar uma das unidades de Serviço Social do Comércio (Sesc). A competição acontecerá no dia 22 de maio, às 7h30, com largada prevista na Rua Ana Morena de Mello Menezes, 250, ao lado do Lago Igapó 2 (em frente ao Lago Igapó 2).

Até o momento, 450 pessoas se inscreveram para participar da prova, mas a expectativa é que este número chegue a 800. Essa é uma das provas mais tradicionais de Londrina e do Paraná. Haverá corrida de 6 quilômetros e de 12 quilômetros e uma caminhada de 3 quilômetros. Londrina é a sétima etapa do circuito, que conta com uma série de corridas em todo Paraná, incluindo as cidades de Maringá, Cascavel, Apucarana, Paranaguá e Campo Mourão. O encerramento do circuito vai ocorrer no litoral paranaense.

Para garantir a segurança durante todo o trajeto, os agentes da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) vão estar no local, fechando todas as vias de trânsito. Além deles, vão ajudar no dia da competição, os jovens do Tiro de Guerra de Londrina que serão os balizadores dos atletas da corrida, e a Fundação de Esportes de Londrina (FEL) que auxilia na divulgação e nas liberações necessárias para o evento acontecer. “A FEL é uma parceira muito forte do SESC e essa prova já chega a 15 anos de existência e está entre uma das principais do Paraná, em número de participantes. A expectativa é que a gente possa realizá-la da melhor forma possível, para continuarmos com a visão de que o Sesc é muito bem orga nizado nas provas e que tem uma estrutura fantástica para os atletas”, contou o coordenador de Esportes Sesc Londrina Centro, Peterson Cabeça.

Apesar de essa prova ser a última de corrida a ser realizada pelo Sesc em Londrina em 2022, segundo o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Marcelo Oguido, outras 30 competições esportivas estão previstas para acontecer este ano. “A FEL apoia esses eventos, porque sabemos da importância deles para a vida e a saúde da população. Além disso, o Sesc é uma instituição conhecida e respeitada em todo o país. Esperamos que o circuito de corrida e caminhada ofereça um momento de lazer e alegria, para os atletas e para as pessoas que forem assistir a competição”, disse Oguiddo.

Os inscritos na prova devem retirar o kit (camiseta, sacola, chip e o número) no Sesc Londrina Centro, que fica na Rua Fernando de Noronha, 264. Quem tiver dúvidas sobre a competição pode ligar para o telefone (43) 3305-7809. O Circuito Sesc de Corridas em Londrina tem o apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes (FEL) e da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU).

Valores de Inscrição:

Trabalhadores do Comércio e pessoas com 60 anos ou mais

Bronze – R$ 30,00

Prata – R$ 45,00

Ouro – R$ 55,00

Público em geral

Bronze – R$ 45,00

Prata – R$ 60,00

Ouro – R$ 70,00

*Para as categorias de cadeirantes, a inscrição é isenta.

**Para pessoas com deficiência, a inscrição é isenta. Lembrando que não haverá categoria específica para PCD’s, exceto para os cadeirantes.

Kit Bronze: Sacola Ecobag, camiseta, numeral de peito, alfinetes e chip.

Kit Prata: Sacola Térmica, camiseta, numeral de peito, alfinetes e chip.

Kit Ouro: Sacola Térmica, camiseta de manga longa, numeral de peito, alfinetes e chip.

Dica de Saúde

Para o Sesc PR sua saúde e bem estar são de fundamental importância. Sendo assim, antes de se inscrever em uma prova pedestre ou caminhada, realize uma avaliação médica e procure um profissional para avaliar sua aptidão física.

Atestado Médico

Informamos que será obrigatória a apresentação de atestado médico comprovando aptidão para atividade física, sendo a validade do documento de, no máximo, 12 meses anteriores à data da realização da prova para as corridas de 6 km e 12 km.

Inscrições (atenção ao prazo máximo)

Até o dia 15/05/2022 (Domingo) da semana que antecede o evento, ou antes, dessa data, em caso de preenchimento total das vagas limitadas. Não serão realizadas inscrições posteriores à data limite estipulada, salvo alteração determinada pela organização.

* A etapa que possuir cadeirantes efetivamente inscritos/confirmados nas provas de 6 km e 12 km terão a largada da categoria às 7h25m

* Percurso devidamente aferido e certificado pela Federação de Atletismo do Paraná.