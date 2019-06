Inscrições para o Conselho Municipal de Esporte e Lazer encerram nesta quarta-feira

Interessados em participar como delegados deverão protocolar ofício na FEL

A eleição para o Conselho Municipal de Esporte e Lazer será feita na I Conferência Municipal de Esporte e Lazer, que vai ocorrer no sábado (15), às 9 horas, na sala de reuniões da Fundação de Esportes de Londrina (FEL). As inscrições dos delegados para o encontro vão até esta quarta-feira (11), às 17 horas. Os interessados em participar do processo eletivo deverão se inscrever por meio de ofício protocolado na FEL, na Rua Gomes Carneiro, 315.

Informações sobre a formação do conselho estão disponíveis no Jornal Oficial nº 3.783, página 19 (https://bit.ly/2YwFObN). Ele será formado por representantes de escolas públicas e privadas, clubes recreativos, ligas municipais, associações esportivas, além de atletas e paratletas. Um dos objetivos do conselho é desenvolver o esporte e lazer no Município, além de propor e acompanhar a realização de seminários, cursos e congressos, além de fiscalizar a aplicação de recursos financeiros.

Segundo o diretor administrativo financeiro da FEL, Márcio Suzuki, o conselho ajudará o Município na formulação das políticas públicas e ações destinadas ao esporte da cidade. “É muito importante esse conselho, pois ele reúne todo o público diretamente interessado na evolução do esporte em Londrina, como ferramenta educacional”, acrescentou.