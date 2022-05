Instituto Memorial Hercilio Ermel abre pré-inscrições para torneio de xadrez

O Mestre Internacional de Xadrez do Uruguai, Luis Ernesto Rodi estará presente no evento, que será o maior campeonato já realizado em Londrina por meio do Memorial Hercilio Ermel

Estão abertas as inscrições para o X Memorial Hercilio Ermel – Torneio de Xadrez Rápido que será realizado nos dias 10 e 11 de setembro no Sesc Londrina Centro. O evento contará com a presença do mestre internacional de Xadrez do Uruguai, Luis Ernesto Rodi, e será o maior campeonato já realizado em Londrina através do Memorial. A realização é do Instituto Memorial Hercilio Ermel, com apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), e do Sesc Londrina.

Os organizadores do torneio estimam que mais de 200 enxadristas de diversas cidades dos Estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro, assim como Distrito Federal e outras regiões, estejam presentes. As pré-inscrições já podem ser feitas através do site www.memorialhercilioermel.com.br, que também possui outras informações sobre a competição.

O torneiro terá premiação de R$ 10 mil, valor que será distribuído aos primeiros colocados nas categorias geral, feminino e na categoria dos veteranos. Além disso, a FEL poderá entregar troféus e medalhas aos principais enxadristas classificados. A arbitragem ficará a cargo de Amauri Redígolo, Carlos Calleros, Carlos Martins e Deivid Costa e a direção geral é de Hercílio Ermel Junior.

O mestre internacional uruguaio, Luis Ernesto Rodi, que estará presente no campeonato, atualmente tem 54 anos. Ele reside no Brasil desde 2010 e recentemente se mudou para Londrina onde está fixando sua residência permanente. Rodi obteve o título de Mestre Internacional de Xadrez em 2009, é detentor de dezenas de títulos de torneios internacionais e abertos do Brasil, participou de duas olimpíadas mundiais de xadrez por equipes, integrando a equipe do Uruguai no Azerbaijão em 2016 e na Geórgia em 2018.

“Com certeza, a presença do Rodi estará contribuindo muito para elevar o nível dos enxadristas locais, através do curso de xadrez de alto rendimento que já está sendo planejado, além de compor a equipe londrinense de xadrez que estará representando a cidade de Londrina nos torneios oficiais. Entre eles, estão os Jogos Abertos e outras competições de nível estadual e nacional”, apontou o enxadrista e organizador do evento, Hercilio Ermel Junior.

O organizador do torneio contou que, neste ano, o Instituto Memorial Hercilio Ermel vai completar 20 anos de atividades de xadrez e realização de torneios. “Também fundamos o Instituto Memorial Hercilio Ermel, entidade sem fins lucrativos, com a finalidade de disseminar o conhecimento do xadrez e promover eventos esportivos, artísticos e culturais”, frisou.

Para o presidente da FEL, Marcelo Oguido, o xadrez é um esporte muito importante, que desenvolve a concentração, o planejamento e a tomada de decisão das pessoas que praticam. “É uma modalidade que temos que apoiar e fomentar, cada vez mais, incentivando a participação das crianças, jovens e adultos”, ressaltou.

