Jair Grasso é homenageado com prêmio Mérito Esportivo pela LHPR

Atuante no meio esportivo há mais de 45 anos, Jair Grasso ajudou a colocar Campo Mourão entre as melhores seleções do handebol estadual, tendo conquistado diversos títulos como atleta, técnico e dirigente, entre os mais expressivos está o Campeonato Sul-Americano de Handebol Feminino de 1987, no comando da ASM Campo Mourão.

Formado em Educação Física e mestre em Ciências do Movimento, Jair foi homenageado pela Liga de Handebol do Paraná com o prêmio Mérito Esportivo, concedido a personalidades que se dedicam ao crescimento e desenvolvimento da modalidade no Estado. “Estou muito feliz e surpreso, acho que não merecia tanto. Me lembro que o meu primeiro presente de Natal quando criança foi uma bola, desde então o esporte sempre acompanhou minha vida, graças a Deus meu pai me educou e minha mãe me conduziu muito bem. O handebol foi uma das modalidades que me identifiquei e durante minha carreira, tanto como atleta quanto como dirigente, me dediquei a fazer sempre tudo da melhor maneira possível. Sou muito grato por essa homenagem”, falou emocionado.

Atual diretor geral da Fundação de Esportes de Campo Mourão (Fecam), Jair continua contribuindo com a evolução da modalidade, tendo ao longo dos anos se transformado em um dos grandes ícones do esporte no Paraná. Filho de Agostinho e Otília Grasso, é casado com Lígia Camargo Grasso, com quem tem dois filhos, Danilo e Gabriel. “A base da vida da gente é a família. Com o apoio da nossa família a tendência é que nos tornemos pessoas vencedoras. A família é minha motivação diária para que eu possa dar continuidade ao meu trabalho. Esse prêmio é um reconhecimento por tudo que já realizei no esporte enquanto atleta, técnico e dirigente, sou muito agradecido por receber esse prêmio”, enfatizou, acrescentando: “Hoje procuro dar o apoio que não tive quando era atleta e busco ensinar que o esporte é um meio para as crianças se tornarem pessoas de bem, mais que estudar é muito importante para ser uma pessoa vencedora na vida”, frisou.

A homenagem foi realizada na cerimônia do Prêmio Melhores do Handebol Paranaense de 2018, evento que reconhece o trabalho desenvolvido por jogadores, técnicos, dirigentes, lideranças esportivas e instituições de ensino em cada temporada.

