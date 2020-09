JAP’s Combate é adiado para outubro de 2021

A decisão foi pautada nas ações de enfrentamento à pandemia causada pelo novo

A Secretaria de Esporte do Paraná anunciou ontem (11) o cancelamento do Jogos Abertos do Paraná de Combate (JAP’s Combate). A decisão foi pautada nas ações de enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus e nas normativas impostas pelos decretos publicados pelo Governo do Estado do Paraná.

O evento de artes marciais, aconteceria em Londrina, primeiramente entre os dias 4 e 7 de setembro, e depois foi adiado para os dias entre 9 a 12 de outubro. Agora, os Jogos ficam previstos para outubro do ano que vem, ainda em Londrina.

O presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Sandro Henrique Moreira dos Santos, lamenta, mas concorda com a decisão tomada. “Devido ao momento em que estamos vivendo, o cancelamento era o certo a se fazer. Fica afirmada a realização dos Jogos em 2021 aqui no município. Continuamos com essa expectativa de ser a primeira cidade a sediar esse evento inédito, que conta com 10 modalidades de artes marciais, celebrando as modalidades de lutas”, concluiu.

