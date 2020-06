JAPs Combate está previsto para outubro em Londrina

A informação foi dada em uma live realizada na terça-feira (9) pelo Esporte Paraná

Os Jogos Abertos de Combate estão previstos entre os dias 9 e 12 de outubro em Londrina. O calendário de eventos esportivos do Paraná foi suspenso no início da pandemia e agora retorna gradualmente. A informação foi dada em uma live realizada na terça-feira (9), pelo facebook do Esporte Paraná, com o superintendente do Esporte, Hélio Wirbiski, e o diretor de esporte, Cristiano Barros Del Rei.

Cinco etapas dos Jogos Oficiais do Estado foram mantidas em 2020. Os Jogos Abertos Paradesportivos (PARAJAPs); os Jogos Universitários do Paraná (JUPs), os Jogos de Aventura e Natureza, etapa Lindeiros; a fase final da Divisão A dos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPs) e os Jogos de Combate (JAPs Combate), que será realizado no município.

Anteriormente, o JAPs Combate seria realizado em setembro. Agora a data prevista é do dia 9 ao dia 12 de outubro. Ao todo, serão nove modalidades: boxe, capoeira, jiu-jitsu, judô, karate, kickboxing, kung fu, muay thai e taekwondo, divididas em categorias A (olímpica) e B (esportes não olímpicos). O presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Sandro Henrique Moreira dos Santos, afirmou que o JAPs Combate é um evento que foi planejado pelo presidente anterior, Fernando Madureira, que levou a proposta à Secretaria de Estado, e a foi aprovada.

“O projeto visa incentivar as modalidades de artes marciais, as lutas. É com alegria que Londrina recebe o primeiro evento do JAPs Combate. O intuito é fazê-lo bem organizado, bem dinâmico. A cidade tem uma veia muito forte de artes marciais, faremos desse evento referência para as próximas edições. Essa alteração de data é interessante que tenha acontecido mesmo, até pelo momento da pandemia. Acreditamos que até a data dos Jogos já tenha sido resolvido esta situação. E Londrina vai se organizar de uma forma bem coerente, segura e tranquila, da melhor forma possível para realizar um grande evento aqui. Um evento, que a gente acredita que possa chegar em torno de 2.500 atletas participantes”, afirmou.

Além da mudança do calendário dos Jogos Oficiais do Paraná, foi discuto a respeito de um pacote de mudanças visando a retomada do esporte e o apoio às entidades esportivas do Estado. Como a criação da liga escolar de e-games, competição realizada de modo remoto e em fases, que será transmitida por uma plataforma on-line, com as primeiras disputas previstas para o início de julho. Também estão previstos o lançamento do curso de gestão pública do esporte em EAD, o aumento do investimento na lei de incentivo ao esporte e a manutenção das bolsas da Geração Olímpica.

Foi informado ainda que as ações apresentadas dependem dos decretos e orientações do Governo do Estado e da Secretaria da Saúde. O monitoramento do avanço da pandemia é feito diariamente e ajustes, se necessários, serão tomados pela Superintendência do Esporte em conformidade a essas determinações.

