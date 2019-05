Jogos Escolares abrangem quase 1,5 mil atletas nas competições

As finais do Basquetebol Masculino A; Voleibol Masculino A e Feminino B; Futsal Masculino A e Masculino B acontecem hoje

Os Jogos Escolares de Londrina (JELs) terminam nesta terça-feira(30), com a participação de 1.425 atletas com idade entre 12 e 17 anos, de 40 escolas de Londrina, nas modalidades basquetebol, handebol, futsal, futebol, voleibol e vôlei de praia. As partidas iniciaram no dia 15 de abril e as disputas, nas modalidades individuais e coletivas, aconteceram no Ginásio de Esportes Professor Darcy Cortez (Moringão), Colégio Vicente Rijo, Colégio Polivalente, Aterro do Lago Igapó, Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal (APECEF) e Unifil Campus Clube.

Três finais estão programadas para esta terça-feira. Às 9 horas, terá o Basquetebol Masculino A, na Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal (APCEF), na Rua Eunilson Bezerra da Silva, 143, Gleba Fazenda Palhano. No mesmo horário, no Colégio Vicente Rijo, na Juscelino Kubitscheck, 2.372, Boa Vista, será realizada a final do Voleibol Masculino A e às 14h30 a do Feminino B. Por fim, às 10 horas, no Moringão, na Rua Gomes Carneiro, 315, Boa Vista, acontece a final do Futsal Masculino A e às 11 horas a do Masculino B.

O presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Fernando Madureira, ressaltou que desde que assumiu a pasta, procurou uma aproximação maior com o Núcleo Regional de Educação, a fim buscar meios para potencializar a participação dos jovens. “Aumentamos de forma considerável o número de escolas e alunos participantes desde que assumimos a administração até agora. Isso para nós é muito satisfatório, pois demonstra que conseguimos motivar os alunos, tirar a garotada da ociosidade, promover mais saúde, despertar a paixão pelo esporte, além de qualificar mais o evento. Com isso, Londrina também consegue qualificar mais os atletas para participar de outros jogos, fora da cidade”, enfatizou.

Segundo o assessor de Esportes e Eventos da FEL, Sandro Henrique dos Santos, esta edição foi muito importante, pois a Fundação desenvolveu um regulamento próprio para os jogos em Londrina, baseado nos Jogos Escolares do Paraná. “Isso possibilitou uma participação 58% maior de atletas do que no ano passado, quando participaram em torno de 900 alunos. Para o próximo ano queremos aumentar o número de modalidades e vamos nos candidatar para receber a final da etapa estadual. Nosso objetivo é fortalecer, cada vez mais, os JELs, pois é o primeiro passo para conseguirmos fazer a detecção de talentos, trabalhar e fortalecer as equipes de Londrina”, afirmou.

Os Jogos Escolares de Londrina, como parte dos Jogos Oficiais do Paraná, são organizados pela Prefeitura Municipal de Londrina, por meio da FEL, Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEED), Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo (SEET), Núcleos Regionais de Educação (NRE) e Escritórios Regionais do Esporte e do Turismo (ERETs). O resultado das outras modalidades está disponível no site https://fel.londrina.pr.gov.br/index.php/jeps.html.

NCPML