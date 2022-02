Jogos Escolares de Londrina estão com inscrições abertas

Podem participar escolas e colégios de Londrina, municipais, estaduais, particulares ou federais; modalidades incluem futsal, basquetebol, handebol, vôlei e vôlei de praia

Estão abertas as inscrições para os Jogos Escolares de Londrina (JEL’s) 2022 que serão realizados entre os dias 28 de março e 8 de abril. Podem participar os estabelecimentos de ensino de Londrina, municipais, estaduais, particulares e federais.

Os Jogos Escolares de Londrina fazem parte dos Jogos Oficiais do Paraná. Nesta fase municipal, haverá competições de futsal, basquetebol, handebol, voleibol e vôlei de praia, masculino e feminino e nas categorias A e B.

Na categoria A se encaixam os alunos de 15 a 17 anos, nascidos de 01/01/2005 a 31/12/2007. Na categoria B, os de 12 a 14 anos, nascidos entre 01/01/2008 e 31/12/2010. Os locais das provas ainda serão definidos pelos organizadores.

Para o presidente da FEL, Marcelo Oguido, os JEL’s são um grande incentivo aos jovens e podem representar o início da trajetória de grandes atletas. “Praticar atividades físicas e fazer parte de um time desperta, nas crianças e adolescentes, o espírito de equipe, a sociabilidade, além de motivar práticas saudáveis”, apontou.

O regulamento completo, bem como as fichas de inscrições, foram disponibilizados no site da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), aqui. As inscrições dos estabelecimentos de ensino devem ser feitas até o dia 10 de março, por meio do diretor da unidade escolar, mediante o Mapa de Ofício, também publicado no site da FEL, constando as modalidades em que irão participar no JEL’s em suas classes.

O Mapa de Ofício e a as ficha de inscrições de atletas devem ser entregues até 17h do dia 10 de março no Núcleo Regional de Ensino (NRE), localizado na Avenida Maringá, 290, Jardim Campo Belo.

Os JEL’S são organizados pela Prefeitura de Londrina, por meio da FEL, e pelo governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEED), Superintendência Geral do Esporte/Paraná Esporte, Núcleos Regionais de Educação e Escritórios Regionais do Esporte e do Turismo (ERETs).

Na sequência da fase municipal, ocorre a classificação para a fase regional, que deve ser realizada em Centenário do Sul, entre os dias 6 e 11 de maio. A próxima fase será a macrorregional, na cidade de Ibiporã, prevista para o mês de junho, e que classifica para a estadual, em julho, no município de Lapa. Depois, haverá a competição nacional, a ser realizada no Rio de Janeiro, entre os meses de outubro e novembro.

Para a fase municipal, haverá premiação com medalhas aos integrantes das equipes campeãs, vice-campeãs e terceiros lugares. Para os primeiros e segundos lugares, também será ofertado troféus.

Congresso

Antes da realização dos jogos, no dia 16 de março, será realizado um congresso técnico voltado aos estabelecimentos de ensino participantes, sob direção da FEL, a fim de deliberar acerca das questões definidas no regulamento dos JEL’s. O local e horário também serão definidos pelos organizadores e divulgados em nota oficial. Mais detalhes sobre o congresso também podem ser obtidos no regulamento dos JEL’s, aqui.

