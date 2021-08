Jogos Escolares têm seis modalidades presenciais no fim de semana

Haverá a disputa de novas etapas do atletismo, badminton, futsal, judô, wrestling e taekwondo. Todos os envolvidos, inclusive o pessoal de apoio dos ginásios (serventes), foram testados.

Neste final de semana, haverá disputa presencial dos Jogos Escolares de novas etapas do atletismo, badminton, futsal, judô, wrestling e taekwondo, além do último dia da competição online de xadrez que, em seu início (07), reuniu mais de 400 participantes de maneira virtual.

A 67ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS) teve o início de suas atividades presenciais no último final de semana (07 e 08), com competições do ciclismo e do tênis de mesa. Com ambas as modalidades, 152 alunos-atletas participaram das provas que marcaram a retomada das ações esportivas no Estado.

As modalidades terão suas respectivas federações atuando com o apoio do Governo do Paraná na organização, além da parceria da Federação do Desporto Escolar do Paraná (FDE-PR).

Em média, participam destes eventos no final de semana cerca de 450 pessoas. Dentre elas, 14 árbitros e 377 atletas e professores. Todos os envolvidos, inclusive o pessoal de apoio dos ginásios (serventes), foram testados.

A retomada das competições segue todos os protocolos de medidas sanitárias e decretos vigentes, estaduais e municipais. As cidades-sede colocaram à disposição toda a sua infraestrutura para atender ao evento no que diz respeito ao protocolo contra a Covid-19.

Confira as cidades que irão receber os jogos: