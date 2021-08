Jogos Universitários do Paraná ocorre neste sábado

524 pessoas devem participar das competições

Amanhã será marcado pelo retorno dos Jogos Universitários do Paraná – JUPS, na sua 60ª edição. Os municípios que sediarão o evento são Apucarana, Arapongas, Cambira e Jandaia do Sul – na região centro-norte do Paraná.

Ao todo, 524 pessoas devem participar das competições. Desses, 359 são atletas, 48 dirigentes e 117 árbitros. Os JUPS de 2021 contarão com 50 equipes, de 11 universidades. Devido aos cuidados com os protocolos de sanitários em virtude da covid-19, as disputas ocorrerão em um único dia.

Os campeões têm vaga garantida Jogos Universitários Brasileiros (JUBS), que serão realizados entre os dias 10 e 18 de outubro em Brasília

Cronograma

28 de agosto – sábado

APUCARANA – BASQUETE: Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão)

9h Uniamerica x Integrado – feminino

10h45 – Unicesumar x Integrado – masculino

14 h – Integrado x Unicesumar – feminino

15h45 – Integrado x Unicesumar – masculino

17h30 – Unicesumar x Uniamérica – feminino

APUCARANA – FUTSAL: Complexo Esportivo Áureo Francisco Silva (Caixote)

9h – Unicesumar x Guiaracá – feminino

10h30 Unicesumar x Fateb – masculino

14h Guairacá x Fateb – feminino

15h30 Fateb x Unicesumar – masculino

17h Fateb x Unicesumar – feminino

ARAPONGAS - HANDEBOL: Ginásio de Esporte Mateus Romera

9h Unicesumar x FAG – feminino

10h30 Unicesumar x FATEB – masculino

14h30 FAG x Unicesumar – feminino

16h FATEB x Unicesumar – masculino

JANDAIA DO SUL – JUDÔ: Ginásio de Esporte Osmar Panício

8h45 Pesagem

9h30 Início da competição – 1º etapa: feminino e masculino

14h Início da competição- 2º etapa: feminino e masculino

APURACANA – NATAÇÃO: Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagão)

8h Aquecimento

9h Competição – 1º etapa: feminino e masculino

14h30 Aquecimento

15h30 Competição – 2º etapa: feminino e masculino

CAMBIRA – VOLEIBOL: Ginásio de Esportes Eros Boscardin Torres

10h Unoieste x Unicesumar – feminino

13h30 Unoieste x Unicesumar – masculino

14h45 Unicesumar x Unioeste – feminino

16h Unicesumar x Unoieste – masculino

Thiago Chas/Ascom