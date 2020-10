José Luiz Vasconcellos é eleito para o Conselho de Administração do Comitê Olímpico do Brasil

Presidente da CBC foi eleito com a maioria dos votos entre todas as confederações que estavam na disputa

O presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), José Luiz Vasconcellos, demonstrando seu grande carisma no meio esportivo nacional, foi eleito na quarta-feira, 7 de outubro, como membro do Conselho de Administração do Comitê Olímpico do Brasil (COB) pelos próximos quatro anos.

A votação do Conselho de Administração abriu as eleições do COB. Os primeiros nomes eleitos foram para o grupo das sete confederações que fazem parte do conselho. José Luiz Vasconcellos foi o mais votado com 37 votos. Além das confederações, a eleição de hoje também elegeu um membro independente para o conselho, que já conta com a presença do presidente do COB, dos membros brasileiros do COI e do presidente e vice-presidente da Comissão de Atletas do COB.

“É gratificante ser eleito para o conselho como o candidato mais votado. É também uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo demonstra que estamos trabalhando no caminho certo. Agora temos muito trabalho pela frente e estarei fazendo o meu melhor para contribuir com cada um dos meus colegas nas decisões e responsabilidades do Comitê Olímpico do Brasil”, destacou Vasconcellos.

O Conselho de Administração é o colegiado responsável pela definição da estratégia e pelas boas práticas de governança dentro do COB.

Conselho de administração do COB eleito:

José Luiz Vasconcellos (Ciclismo)

Anders Pettersson (Desportos na Neve)

Matheus Figueiredo (Desportos no Gelo)

Raphael Nishimura (Escalada Esportiva)

Alberto Cavalcanti Jr (Taekwondo)

Silvio Acácio Borges (Judô)

Ernesto Teixeira (Triatlo)

Ricardo Leyser - membro independente

Asimp/CBC