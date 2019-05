Karatê de Rolândia fez bonito em Cascavel

O Campeonato Paranaense de Karatê tradicional reuniu em Cascavel o total de 123 atletas que representam dez associações de oito municípios do Estado do Paraná. E Rolândia fez bonito. Com apoio da Secretaria de Esportes, a equipe da Professora Vera Lúcia Araújo conquistou ótimos resultados:

Renato Frigo Torrezan - 2 troféus campeão

Luis Antônio Araujo Souza - 2 medalhas 2*lugar

Gabriel Araújo Lourenço - 2 troféus de campeão

Willian Silva Sena - 2 troféu de campeão e 1 medalha de 2*lugar

Heitor Amaral Fernandes De Souza -1 medalha 2*lugar e 1 medalha 3* lugar

Gustavo Kenzo Ito - 1 medalha 2* lugar

Michele Masson - 1 medalha 2*lugar

Igor Gabriel De Souza - 1 troféu campeão

Maria Fernanda Araújo Carvalho - 1 troféu de campeã paranaense,2 medalhas de 2* lugar e 1 medalha de 3* lugar

A disputa serviu como seletiva para o Campeonato Brasileiro que será disputado em etapa única este ano em João Pessoa na Paraíba de 10 a 14 de julho.

NCPMR