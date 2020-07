Liga Estudantil PR vai reunir fãs de jogos eletrônicos

Começou ontem (03) as inscrições da primeira edição da Liga Estudantil PR, um torneio de e-games organizado pela RPC e Governo do Paraná. O campeonato vai reunir jogadores de PES 2020, Fortnite, Brawl Stars e Clash Royale de todo o estado. O patrocínio é da Copel Telecom.

As inscrições já estão abertas e são gratuitas, mas com vagas limitadas, e podem ser feitas no site ligaestudantilpr.com.br. Basta acessar, escolher em qual jogo – e por qual plataforma – você quer participar. A Liga é para os estudantes de 14 até 18 anos completos até o dia 1 de janeiro de 2020, matriculados em uma escola regular, pública ou privada, e com residência comprovada no estado do Paraná.

“Essa é uma área relacionada ao entretenimento e ao desenvolvimento da mente que tem crescido muito nos últimos anos. Com a criação dessa competição, atendemos uma grande demanda de nossos jovens e ainda conseguimos suprir, este ano, a necessidade do cancelamento dos Jogos Escolares”, disse o superintendente do Esporte Helio Wirbiski. Ele ainda completou que “a intenção é que os e-games se tornem parte integrante do calendário esportivo do Estado no futuro”.

O jogos serão realizados nos fins de semana do mês de julho, nos dias 11 e 12 para Brawl Stars e Clash Royale, e 18 e 19 para PES e Fortnite. As finais serão nos dias 25 e 26 de julho, com transmissão ao vivo pelo GloboEsporte.com/pr, e os competidores terão seus jogos narrados pelos casters mais conhecidos de cada game Bruno Clash (Clash Royale e Brawl Stars), Muuh Pro (PES 2020) e Pai Também Joga (Fortinite).

Formato de disputa

O campeonato, disputado no período da tarde, terá uma fase de mata-mata e com classificação dos oito melhores para as finais. As classificatórias e as finais serão em melhor de três. Cada partida será controlada por um árbitro, que terá autoridade total para aplicar as regras do jogo.