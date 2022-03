​​​​​​​Livia Avancini compete hoje no Mundial Indoor em Belgrado

Atual campeã sul-americana, londrinense espera superar o frio e alcançar um bom resultado. Técnica Silvana Vieira também está com a seleção na Sérvia

Vivendo a melhor fase de sua carreira, a londrinense Livia Avancini, da equipe Londrina/FEL/IPEC, encara hoje seu maior desafio: ela compete ao lado de alguns dos principais atletas do planeta no Campeonato Mundial Indoor de atletismo, em Belgrado, na Sérvia. De acordo com o cronograma horário, a prova do arremesso do peso feminino terá início às 14h50 (horário de Brasília) e terá transmissão no Facebook e Youtube da World Athletics, e dos canais SporTV.

Livia conquistou a vaga na seleção depois de alcançar grandes resultados nas últimas competições internacionais. Ela é a atual campeã sul-americana indoor e ao ar livre do arremesso do peso. Além disso, conquistou em 2021 seu primeiro título de Troféu Brasil. “Todos esses dias aqui têm sido um enorme aprendizado, treinar e trocar experiências com atletas do mais alto nível. Espero que eu possa fazer meu melhor e conquistar um bom resultado”, declarou a atleta, formada no projeto Londrina Atletismo, o qual defende há 18 anos.

Um dos maiores desafios tem sido o frio. Livia saiu do Brasil com temperaturas beirando os 40 graus para competir com o termômetro marcando negativo. “É uma mudança enorme, que impacta em tudo. Mas a estrutura e o plano montado ajudam a ambientar, o horário da prova também ajuda. E é isso, aproveitar e fazer meu melhor”, contou.

A londrinense vai ao seu segundo mundial na carreira, o primeiro na categoria adulta. Em 2009, ela integrou a delegação da categoria menores, na Itália, conquistando um inédito quinto lugar para o Brasil.

Na Sérvia, Livia Avancini tem a companhia da técnica, também londrinense, Silvana Vieira, que a acompanha desde o início da carreira. A treinadora integra a comissão técnica.

O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina, Uno Psicologia do Esporte, Centro do Coração e Academia AS Fitness.

Rafael Souza/Asimp