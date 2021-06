Londrina Atletismo, continua mostrando sua força e fazendo a diferença

Um, dois, três, quatro e cinco, essa é a quantidade de atletas do Projeto Londrina Atletismo - Equipe Londrina FEL IPEC de Atletismo, convocados para a Seleção Brasileira Sub 20.

Em convocação realizada onjtem (07/06) pela CBAt - Confederação Brasileira de Atletismo, o IPEC/Projeto Londrina Atletismo, mais uma vez foi uma das equipes destaque, tendo cinco atletas convocados para o Campeonato Sulamericano de Atletismo Sub 20, que será realizado em Lima-Peru, em 09 e 10/07.

O IPEC/Projeto Londrina Atletismo e o Centro Olimpico de São Paulo, foram as equipes com a maior quantidade de atletas convocados, quais vão representar o Brasil na Competição do Atletismo Sub 20 mais importante da América do Sul.

Atletas convocados:

- Giovanna Aparecida Venâncio: Lançamento do Disco e Arremesso do Peso

- Gabriela de Freitas Tardivo: 3.000 metros com Obstáculos

- Camila Irene Abílio Barbosa: Lançamento do Martelo

- Pedro Luiz Tombolim: 800 metros

- Heber de Lima Santos: Lançamento do Martelo

Com a convocação da Seleção Brasileira Sub 20, somando-se com a convocação do Seleção Brasileira Adulto, que representou o Brasil no Sulamericano Adulto, o IPEC/Projeto Londrina Atletismo já soma sete convocações para Seleções Brasileiras no ano de 2021.

Patrocínio: - Programa Proesporte; - Governo do Estado do Paraná; - Prefeitura Municipal de Londrina; - Fundação de Esportes de Londrina; - Colégio Ética de Londrina; - Ômega Diagnósticos; - Maximus Assistencial; - IVOT; - A.S Academia;

- Espaço Saúde Fisioterapia.

Apoio: - Universidade Estadual de Londrina; - CBC; - IPEC.