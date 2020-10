Londrina Atletismo retorna às competições neste sábado (10)

Equipe terá 14 atletas na disputa do Troféu Bandeirantes, em Campinas (SP)

A longa espera pelo retorno às competições termina amanhã para o Projeto Londrina Atletismo. Sete meses após a interrupção do calendário por conta da pandemia do coronavírus, a equipe participa neste sábado (10) do Troféu Bandeirantes de Atletismo. A competição acontecerá na Pista de Atletismo Swiss Park, na cidade de Campinas (SP) e contará com a presença de 14 atletas e quatro membros da comissão técnica da equipe londrinense. As disputas acontecerão nas categorias adulto e sub-20.

O torneio organizado pela Federação Paulista de Atletismo oferecerá aos atletas a chance de retomar o ritmo de competição visando campeonatos estaduais e nacionais previstos para acontecer neste trimestre. “É uma oportunidade de preparação tanto técnica como psicológica para os atletas, que ficaram um intervalo grande só treinando”, ressaltou o técnico Gilberto Miranda.

Tão logo as competições foram adiadas pela pandemia, a equipe londrinense se preparou para manter as atividades remotas. Sendo assim, os atletas receberam orientações individualizadas para treinamentos em suas casas. E essa medida será um diferencial neste momento. “Quando fizemos essa programação o objetivo era esse. Creio que conseguimos minimizar os prejuízos da preparação”, avaliou Miranda.

Há dois meses, com a liberação das academias, a equipe voltou a realizar trabalhos físicos e somente após a liberação recente pelos órgãos de saúde pública do município, há cerca de 25 dias, é que foram retomados os trabalhos mais específicos em pista.

O treinador reforça que desde o início das restrições advindas da pandemia da Covid-19, o Projeto Londrina Atletismo tem priorizado a saúde, cumprindo todos os protocolos criados pelos órgãos municipais, estaduais e federais. “A participação nesse evento só está sendo possível graças aos protocolos criados para treinamentos, viagens e competições”, destaca.

Destaques

Na categoria adulto, Livia Avancini, do arremesso de peso, Joziane Cardoso, nos 5000 metros, e Tatiane Raquel da Silva, que busca índice olímpico nos 3000 metros com obstáculos, são os destaques. “Estou me sentindo muito bem e pronta para dar o meu melhor neste retorno”, diz Tatiane, que há uma semana retornou da Missão Europa, um período de treinos na Europa, promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Entre as novas promessas, Giovanna Nogueira (Colégio Ética), do arremesso de peso, Gabriela Tardivo, nos 800 metros, e Julia Barbosa, no lançamento do disco, almejam voltar às competições com bons resultados. O trio contabiliza inúmeras passagens pela seleção brasileira e resultados expressivos nas categorias de formação.

O Projeto Londrina Atletismo tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina e Academia AS Fitness.

Rafael Souza/Asimp