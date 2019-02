Londrina Basquete lança os novos uniformes nesta quinta-feira (7)

Evento também terá a apresentação do elenco que disputará a Liga Ouro 2019; estreia será no dia 13 de fevereiro no Ginásio Moringão

Às vésperas da estreia oficial na temporada 2019, o Londrina Unicesumar Basketball lançará, hoje, 07, os novos uniformes de jogo que serão utilizados. A coletiva de imprensa também marcará a apresentação ao público do elenco que defenderá o time alviceleste neste ano, iniciando sua jornada na Liga Ouro 2019. O evento será às 15 horas, no auditório da sede da Unimed Londrina, que é uma das patrocinadoras do time. O endereço é Avenida Ayrton Senna, 1.065. Participam o técnico Bruno Lopes, comissão técnica e gestores do clube, torcedores, patrocinadores e convidados.

O time conta com o patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE), programa gerido pela Fundação de Esportes (FEL).

A novidade de 2019 é que os uniformes não terão base listrada, como ocorreu nas competições anteriores. Um dos modelos será branco e o outro azul marinho. A inspiração vem dos uniformes utilizados pelo time de futebol do Londrina Esporte Clube. A fornecedora de materiais esportivos mais uma vez é a Karilu, empresa sediada em Londrina.

De acordo com o técnico Bruno Lopes, a intenção é mostrar a todos os presentes no evento que o projeto do basquete local é sólido, tendo raiz e importância na cidade. Ele disse que não se trata de um projeto forasteiro, que utiliza o nome de Londrina apenas para se promover. Também frisou que o time vem disputando competições nacionais com boas campanhas e vem, em várias temporadas, encerrando o ano em primeiro lugar no ranking da federação paranaense.

A equipe faz sua estreia nas quadras no dia 13 de fevereiro, às 19h30, no Ginásio Moringão, contra o Basquete Blumenau, pela Liga de Ouro 2019.

N.Com