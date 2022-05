Londrina: Circuito Sesc de Corridas

O Circuito Sesc de Corridas - Etapa Londrina que acontece no próximo dia 22, esta com inscrições abertas até o dia 15/05 pelo site https://www.sescpr.com.br/circuito/etapa/londrina-2022,

Serão duas provas com percursos de 06 e 12 quilômetros com as seguintes premiações: Troféus: 1º ao 5º colocados na categoria geral masculina e na categoria geral feminina nas provas de 6 km e 12 km.

Troféus: 1º colocados na categoria geral cadeirante masculina e na categoria geral cadeirante feminina nas provas de 6 km e 12 km.

Premiação por categoria – Medalha Especial para os 3 primeiros colocados nas categorias.(10 em 10 anos)

O participante que se classificar na categoria geral de 6 km e 12 km, não acumulará a premiação em categorias.

Medalhas de participação: Para todos os confirmados que completarem a prova dentro do previsto.

Asimp/Sesc