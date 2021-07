Londrina: Copa Brasil de Kart terá transmissão ao vivo pelo Youtube

Segundo maior evento do kartismo nacional tem início dentro de uma semana em Londrina. Mais de 180 pilotos já confirmaram presença na competição e as inscrições seguem abertas, com segundo lote de desconto até esta quarta-feira, dia 14

Falta uma semana para os principais pilotos do país começarem a acelerar no kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, palco da 22ª edição da Copa Brasil de Kart. Serão 15 categorias, divididas em dois grupos, com início no dia 21 e término no dia 30. Mais de 180 pilotos já confirmaram presença no evento, que é o segundo maior da modalidade no Brasil.

Nesta quarta-feira (14), termina o prazo para quem quiser se inscrever com desconto: 1.075,00 reais (Mirim e Cadete) e 2.210,00 reais para as demais categorias. A partir de 15 de julho, os valores sobem para 1.125,00 reais (Mirim e Cadete) e 2.430,00 reais (demais categorias).

As inscrições seguem abertas no site da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA): https://inscricoes.cba.org.br/pt/eventos/copa-brasil-de-kart-22a-copa-brasil-de-kart-2021

A Comissão Nacional de Kart (CNK) também já divulgou que a competição terá a transmissão ao vivo das duas baterias classificatórias e finais de todas as categorias pelo Youtube (https://www.youtube.com/c/CBABRKart). A geração das imagens será feita pela 13produções.

A disputa do 1º grupo da Copa Brasil de Kart – categorias Mirim, Cadete, F4 Júnior, F4 Graduados, F4 SS / SSM, OK FIA e OK Júnior – será realizada entre os dias 21 e 24.

O 2º grupo - Júnior Menor, Júnior, Graduados, Sênior B + Novatos (Sprinter), KZ, Sênior A, SS/SSM e F4 Sênior – acontecerá entre os dias 26 e 30.

A realização do evento seguirá rígidos protocolos de segurança sanitária, com número restrito de pessoas, teste de Covid-19 obrigatório para todos os presentes no kartódromo, uso obrigatório de máscara, distanciamento social, álcool em gel, dentre outros procedimentos.

Veja a programação para a 22ª edição da Copa Brasil de Kart: https://cba.org.br/upload/downloads//587/programacao-oficial-22-copa-brasil-de-kart-2021-.pdf