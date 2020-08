Londrina: Divulgado o resultado final do 3º Edital do FEIPE 2020

Prefeitura continua incentivando o esporte local, mesmo no período de pandemia do novo coronavírus; já foram investidos R$ 16 milhões desde 2017

A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) publicou, na segunda-feira (3), a relação definitiva dos projetos selecionados pelo 3º edital do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE) 2020. Com mais esta seleção, agora são quase 70 os projetos locais que neste ano contam com recursos fornecidos pela Prefeitura de Londrina, via FEIPE. A publicação da lista final desta etapa foi feita no Jornal Oficial do Município nº 4.127, com uma errata na edição nº 4.128 de ontem (4).

Após encerrada a análise dos recursos apresentados no resultado preliminar, seis projetos foram aprovados e homologados neste 3º Edital, o último de 2020, inseridos em quatro linhas diferentes. No Programa de Incentivo ao Desenvolvimento do Esporte Adulto foram selecionados o basquetebol feminino, o voleibol feminino e voleibol masculino. Na Formação Esportiva da Juventude entrou o basquete feminino, e no Programa para Pessoas com Deficiência foi aprovado o basquete de cadeira de rodas. Já no Programa de Apoio às Ligas Londrinenses o projeto escolhido foi a Liga de Futebol de Londrina.

Agora, os proponentes dos projetos habilitados e classificados deverão apresentar toda a documentação exigida e seu plano de trabalho. A entrega deve ocorrer até o dia 18 de agosto, diretamente na sede da FEL, localizada na Rua Gomes Carneiro, 315, nas dependências do Ginásio Moringão. Os atendimentos são feitos de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

O presidente da FEL, Sandro Henrique Moreira, enfatizou que, mesmo com o período de pandemia do novo coronavírus, e os contingenciamentos necessários por parte da Prefeitura, o FEIPE continua patrocinando e prestando incentivo importante aos projetos esportivos de Londrina, apoiando muitos atletas e profissionais.

“Estamos vivendo um ano muito atípico por conta da propagação da Covid-19, isolamento social e crise econômica. Várias competições foram suspensas ou adiadas, e várias modalidades ficaram perdidas e sem saber o que fazer. Juntamente com a FEL, o prefeito Marcelo Belinati foi sensível ao entender que era importante, mesmo com menos verbas, seguir apoiando tantos atletas e profissionais do nosso esporte. Com o FEIPE, eles podem continuar suas atividades, dentro do que hoje é possível fazer”, afirmou.

Moreira frisou que os atletas e equipes técnicas dos projetos incentivados seguem realizando os treinamentos em suas residências, dando continuidade às atividades preparatórias. “Muitos torneios estão sendo retomados, aos poucos, pelas confederações, com alguns calendários já divulgados para os próximos meses, até o final do ano. Por isso, a ideia sempre foi não deixar esses projetos desamparados, pois muitas pessoas dependem dele. Importante dizer que a prestação de contas desses projetos é feita e acompanhada regularmente, com todo o controle financeiro do que é destinado e aplicado”, salientou.

Investimentos e social

Desde 2017, quando teve início a atual gestão municipal, Londrina já tem investimento aproximado de R$ 16 milhões pelo FEIPE, fornecidos diretamente para as centenas de projetos já contemplados. Hoje, o valor destinado para essa finalidade já é mais de 100% maior do que há cerca de quatro anos. Além disso, os projetos selecionados precisam desenvolver, como contrapartida social para a cidade, ações e atividades junto à comunidade. De acordo com a FEL, cerca de 4 mil pessoas, com foco em crianças e adolescentes, são impactadas regularmente pelas atividades.

Para 2020, a Prefeitura inicialmente havia aprovado o valor de R$ 5,4 milhões para o FEIPE, o que representava o maior montante já levantado pela atual gestão. Porém, por conta da pandemia, houve a necessidade de redução, mas mantendo o incentivo, reconfigurado para cerca de R$ 3,6 milhões, somados os três editais do ano.

NCPML