Londrina é destaque em etapa regional da Copa Brasil de Cross Country

Grupo foi campeão geral na categoria adulto feminino, além do segundo lugar geral no sub-20 e no sub-18; torneio foi disputado em Timbó, Santa Catarina, no último final de semana

A equipe de Cross Country foi destaque do esporte londrinense no último fim de semana. Participando da fase regional Sul da Copa Brasil de Cross Country, além do primeiro lugar geral na categoria adulta feminina, os londrinenses conquistaram o segundo lugar geral nos femininos sub-20 e sub-18 e tiveram seis atletas classificados para a fase final nacional da competição, marcada para o dia 13 de março, em Serra no Espírito Santo. A equipe faz parte do projeto Londrina Atletismo, mantido pelo Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC), entidade parceira da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

Em competição realizada no último domingo (20), na cidade de Timbó (SC), Tatiane Raquel da Silva foi campeã da prova dos 10 km na categoria adulto entre as mulheres. Na mesma prova, Maria Fátima de Souza chegou em 5° lugar. No sub-20, Gabriela de Freitas Tardivo levou ouro nos 6 km feminino e Bianca Cristine Davi de Souza foi medalhista de bronze na prova dos 4 km feminino sub-18.

A competição ainda teve Samara Santos Caetano com a 4ª colocação nos 4 Km feminino sub-18 e Kauã Henrique de Lima Ribeiro Oliveira terminando os 6 Km masculino sub-18 também na 4ª colocação.

O presidente da FEL, Marcelo Oguido, parabenizou o projeto pelo ótimo desempenho. “O atletismo de Londrina tem revelado grandes nomes de nível nacional. A Tatiane é uma delas: participou das Olimpíadas, onde representou muito bem o Brasil, disputou outras provas e é destaque no cenário nacional. O projeto Londrina Atletismo tem sempre o apoio da Prefeitura e da Fundação de Esportes, e desenvolve um trabalho social que produz cada vez mais atletas. Pessoas como a Tatiane são espelhos para que isso aconteça muito mais vezes em Londrina. Gostaria de parabenizá-la por este resultado, e aguardamos para que o atletismo, no ano de 2022, tenha esse apoio novamente, da Prefeitura e da Fundação de Esportes”, destacou.

Segundo o técnico da equipe, Gilberto Miranda, a cidade de Londrina tem tradição na modalidade. “Já tivemos diversos atletas convocados para Seleções Brasileiras de Cross Country, para representar o país em campeonatos Sul-americanos, Pan-americanos e Mundiais. Na nossa história, o Projeto Londrina Atletismo tem 14 títulos nacionais de Cross Country por equipe, levando em consideração todas as categorias, do sub-18 ao adulto, em 22 anos de projeto”, contou.

Entre os atletas atuais, destaca-se Tatiane Raquel da Silva que, além de campeã no último domingo, participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio, realizados em 2021.

Dado esse histórico de peso, somado ao desempenho na fase regional, Miranda se mostrou otimista para a fase nacional da Copa Brasil de Cross Country. “A perspectiva de resultados para a fase nacional é a melhor possível. Tatiane Raquel da Silva e Gabriela de Freitas Tardivo vivem ótimas fases, vêm conquistando resultados expressivos a nível nacional e internacional e vão brigar pelas primeiras posições na fase final. Os atletas Maria de Fátima, Bianca, Kauã e Samara também vêm em uma crescente e também prometem bons desempenhos”, comentou. A fase final valerá vagas para a Seleção Brasileira da modalidade, a qual disputará o Campeonato Sul-Americano e o Pan-Americano.

Miranda também agradeceu o apoio que a FEL deu ao projeto nos últimos anos, com iniciativas como o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe). “Essa parceria é primordial para a manutenção do projeto e conquista de resultados. Através dessa parceria, o Projeto Londrina Atletismo mantém mais de 80 atletas em todas as categorias e é referência nacional no atletismo”, ressaltou.

Samir Kadri/NCPML