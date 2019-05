Londrina e Sicoob Ouro Verde firmam parceria nesta segunda-feira

Um dos maiores clubes do país agora conta com o apoio do maior sistema financeiro cooperativo do Brasil

O sonho do Londrina Esporte Clube na busca pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro passa agora a contar com um grande reforço. Nesta segunda-feira (3), o Tubarão firma com o Sicoob Ouro Verde acordo de patrocínio master, que vai unir um dos principais clubes do país com o maior sistema financeiro cooperativo do Brasil.

A cerimônia de lançamento da parceria ocorre na sede do Sicoob Ouro Verde, no centro de Londrina. Começa às 19h e será restrita a membros diretivos das duas instituições. Também contará com a presença de conselheiros, autoridades locais, além de convidados e profissionais de imprensa credenciados.

A parceria inicial do LEC com o Sicoob prevê, além das já tradicionais ativações nos materiais esportivos do time londrinense, a presença em outras propriedades e canais oficiais do clube. Tanto o torcedor alviceleste como aquele que é cooperado do Sicoob terão ainda benefícios exclusivos com o acordo.

Londrina Esporte Clube

Em mais de seis décadas de história, o LEC tornou-se uma das agremiações mais respeitadas do Brasil, que conta com torcedores apaixonados em diversos cantos do país e espalhados pelo mundo afora.

O Alviceleste foi o primeiro clube do Estado do Paraná a terminar no G4 do Campeonato Brasileiro, em 1977. O primeiro paranaense a conquistar um título nacional, com a Taça de Prata de 1980. Único do Sul do Brasil a levar o título da Copa da Primeira Liga, em 2017.

O bom desempenho nos gramados fez o Londrina ficar conhecido como “O destemido Tubarão”. Uma trajetória construída com muito esforço dos seus jogadores e colaboradores em campo, mas principalmente possível graças ao grande apoio dos seus parceiros e ao incondicional carinho da nossa imensa torcida.

E com um passado glorioso no currículo, o LEC trabalha hoje no presente para construir um futuro ainda mais vitorioso. O Tubarão é um clube que acredita na formação e no desenvolvimento de atletas, que investe na constante capacitação dos seus talentos. Que preza pela saúde e responsabilidade financeira e pela boa prática na gestão do esporte.

Sicoob

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) possui 4,4 milhões de cooperados em todo o país. Está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. O Sicoob Ouro Verde, a singular que patrocina o time, tem sede em Londrina e possui 32 pontos de atendimento nos estados do Paraná e Amapá, destes, 7 em Londrina. Até o final do ano, chega a São Paulo e, logo, ao marco de 50 agências.

A rede Sicoob é a quinta maior entre as instituições financeiras que atuam no país. As cooperativas integrantes do Sistema oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras.

