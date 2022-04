Londrina enfrenta o Taboão da Serra pela Liga Feminina de Futsal no sábado (23)

Partida marca a estreia do time em Londrina e será realizada às 18h, no ginásio de esportes da Unopar do Piza, com entrada gratuita; competição nacional entra em sua segunda rodada

O Londrina Futsal recebe no sábado (23), às 18h, o Taboão da Serra pela segunda rodada da Liga Feminina de Futsal (LFF). Realizada no ginásio de esportes da Unopar do Piza (Avenida Paris, 675), a partida marca a estreia da equipe londrinense jogando em casa, e tem entrada gratuita para os torcedores. O jogo promete ser bem disputado, já que a equipe paulista é a atual campeã nacional da categoria. Na primeira rodada, o Londrina Futsal empatou com o Sumov, do Ceará, por 4×4, em jogo realizado em Sorocaba (SP).

Em atividade há 29 anos, o time é patrocinado pela Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), desde 2002. Além disso, a equipe adulta do projeto joga com as cores do Londrina Esporte Clube, com quem mantém uma parceria.

De acordo com a coordenadora do Londrina Futsal, Vanda Sanches, a Liga Feminina de Futsal foi implementada neste ano, e é um torneio independente, chancelado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Sanches explicou que a competição é coordenada pela Associação Brasileira Feminina de Futsal (ABFFutsal), entidade que reúne os 12 clubes nacionais de maior tradição.

“Temos uma equipe bem competitiva e tradicional, com várias conquistas em sua história. Por isso, convidamos a população a prestigiar e apoiar nossas atletas, que estão participando de um torneio que tem tudo para se consolidar como um grande evento, contando com patrocinadores de renome e transmissão pela Band Sports e TVN”, afirmou.

O presidente da FEL, Marcelo Oguido, salientou que o Londrina Futsal se destaca há muito tempo pela formação de jogadoras de talento. “É um time que já obteve muitos resultados significativos, e é muito positivo vê-las representando Londrina em uma competição desse porte. Para nós, é uma satisfação poder apoiar o Londrina Futsal por meio do Feipe”, frisou.

Categorias

Sob o comando da técnica Jayne Borin, a equipe do Londrina Futsal é composta por 16 atletas, entre as categorias sub-20 e adulta, que treinam todos os dias da semana e jogam aos sábados. O projeto também conta com um time sub-17, com 14 atletas, cujos treinamentos ocorrem quatro vezes por semana, sendo que as partidas são realizadas em períodos espaçados. A iniciativa inclui, ainda, uma escolinha para meninas, que treinam às terças e quintas-feiras na Unopar.

Além da Liga Feminina de Futsal, o Londrina Futsal também disputa, no momento, o Campeonato Paranaense Série Ouro (adulto) e o sub-17 estadual.

Principais títulos – Entre seus principais títulos, a equipe já foi campeã da Liga Nacional Adulto, venceu 15 vezes o Campeonato Paranaense Adulto e também obteve diversas conquistas nas categorias sub-20, sub-17 e sub-15.

NCPML