Londrina estreia em casa pela Liga Ouro 2019 contra o Blumenau Basquete

O Londrina Unicesumar Basketball faz sua estreia na Liga Ouro 2019 nesta quarta-feira (13)

No primeiro jogo oficial da temporada, a equipe enfrenta o Basquete Blumenau (SC) e contará com o apoio da torcida no Ginásio Moringão, que recebe o evento a partir das 19h30. Para atrair o público, os preços dos ingressos são populares e estão sendo vendidos no valor de R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia entrada.

A venda dos bilhetes está sendo feita nas Óticas Diniz do Catuaí Shopping e da Rua Senador Souza Naves, 158. Nestes pontos de compra antecipada, não será aceita compra por cartão. No momento do jogo, haverá a venda no próprio Moringão, com os mesmos preços.

Após a partida de estreia, o time londrinense entra em quadra novamente dois dias depois, já na sexta-feira (15), mais uma vez diante do seu torcedor. O segundo confronto válido pela Liga Ouro será contra o Pato Basquete (PR), também às 19h30.

O elenco de 2019 do Londrina mescla juventude e experiência e entra na briga, mais uma vez, o acesso para Novo Basquete Brasil (NBB), divisão principal da modalidade. No plantel, estão seis jogadores que já jogaram na equipe na temporada anterior. São eles os alas Servelin e Gabriel, o ala/armador Nathal, os alas/pivôs Irving e Ricardo Azevedo e o pivô Tom. Entre os reforços estão o armador argentino Stefano, o também armador João Camargo, os alas Aquiles e Christian Panunzio, e ainda os pivôs Léo Bispo e Walisson.

A boa notícia para o torcedor é que o clube lançou, na semana passada, um programa de Sócio Torcedor com diversos atrativos. Os associados poderão, por exemplo, entrar em todos os jogos no Moringão sem precisar comprar ingressos em bilheterias ou enfrentar filas. São diferentes modalidades de planos e valores que trazem vantagens como descontos e brindes em lojas físicas e online, instituições de ensino, de idiomas, bares e restaurantes, entre outros. Os interessados podem conhecer os planos pelo endereço londrinabasketball.eusoutorcedor.com.br/ .

O Londrina Unicesumar Basketball conta com o patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE).