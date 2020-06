Londrina: FEL abre terceiro edital do FEIPE 2020

Será a última oportunidade para quem tem interesse de concorrer ao Fundo

A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) divulgou a abertura de um novo edital do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE) 2020, com valor de investimento total de R$ 342.500,00. A publicação esta disponível no Jornal Oficial do Município nº4.093, de ontem (18). Os protocolos de projetos serão realizados até as 17 horas do dia 20 de julho. Estes precisam estar em envelope lacrado com identificação do programa e modalidade pleiteada. E devem ser entregues na sala da coordenadoria técnica (10), na FEL, localizada na Rua Gomes Carneiro, 315. Os atendimentos são feitos de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas.

No site da FEL (http://fel.londrina.pr.gov.br/) é possível encontrar documentos para auxiliar a criação do projeto esportivo. Após o encerramento das inscrições, serão abertos os envelopes e analisados os projetos. Caso sejam habilitadas, as entidades passam para a segunda fase do processo que é a análise de documentos. O resultado preliminar será divulgado nos sites da Prefeitura, pelo Jornal Oficial do Município, e no da FEL. Quaisquer outras informações podem ser obtidas diretamente na Fundação, ou através do telefone 3372-9191, ou ainda por meio de solicitação via e-mail no felct@londrina.pr.gov.br.

O montante é atribuído a quatro programas: Programa de Formação Esportiva da Juventude, com R$ 50.000,00, destinado ao basquetebol feminino; Programa de Incentivo ao Desenvolvimento do Esporte Adulto, com um total de R$ 80.000,00, divididos em basquetebol feminino, com R$ 20.000,00, voleibol feminino, com R$ 30.000,00 e voleibol masculino, com também R$30.000,00; Programa de Apoio às Ligas Londrinenses terão R$ 142.500,00, atribuídos à Liga Londrinense de Futebol; e o programa de Esportes para Pessoas com Deficiência, com um total de R$ 70.000,00. Este valor é dividido em atletismo de deficiência intelectual (DI), com R$ 10.000,00; atletismo deficiência física (DF), com R$ 10.000,00; badminton DI com R$ 10.000,00; karatê DF e DI, com R$ 10.000,00; e basquete de cadeira de rodas (DF), com R$ 30.000,00.

Segundo o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Sandro Henrique Moreira dos Santos, este valor já estava predestinado ao FEIPE. “Então, estamos finalizando os projetos definidos no final do ano passado, no primeiro edital, com os projetos que não tinham sido atendidos. Eles irão seguir todos os trâmites legais, respeitando o prazo de 30 dias para essa apresentação de documentos, referente a primeira fase do processo. O valor desse edital vai ser proporcional ao FEIPE, então como nós teremos um pouco mais de quatro meses para a realização do último edital, será proporcional ao que já havia sido apresentado no início do ano”, afirmou.

Santos disse ainda que o importante é dar continuidade em todo trabalho que vem sendo desenvolvido ano a ano nas modalidades e não deixar nenhuma sem ser contemplada. “Essa será a última oportunidade para quem tenha interesse de concorrer nessas modalidades específicas. E, assim, para que nós possamos dar andamento, após essa finalização deste terceiro edital, nós já estaremos trabalhando com o FEIPE de 2021, construindo esse fundo em relação às modalidades pleiteadas e valores a serem investidos”, concluiu.

NCPML