Londrina/FEL/IPEC assegura bicampeonato paranaense sub-18

Vencedora em 2019, equipe londrinense celebra mais uma conquista estadual com grande campanha puxada por destaques nacionais

A equipe Londrina/FEL/IPEC alcançou seu objetivo e chegou ao bicampeonato paranaense geral da categoria sub-18. Na competição realizada em Cascavel, o time londrinense venceu mais uma vez entre as mulheres e ficou em terceiro entre os homens, somando 362 pontos. No total, a equipe conquistou 28 medalhas, sendo 10 ouros, 11 pratas e 7 bronzes.

O técnico Gilberto Miranda destacou o trabalho de toda a equipe para mais essa conquista. “Acredito que todos fizemos um bom trabalho. Todo mundo, tanto atletas e comissão técnica, deu o seu máximo para que a equipe pudesse novamente celebrar esse título que é tão importante para nós e para cada um desses jovens. Estão todos de parabéns”, afirmou o treinador.

Gabriela Tardivo brilhou mais uma vez. Foi campeã das provas dos 1500 metros e 2000 metros com obstáculos, na qual ela registrou o novo recorde do campeonato, com a marca de 7min14seg36. “Muito feliz mais uma vez, mais uma conquista importante para minha carreira e que vou guardar com muito carinho”, falou a jovem, que ainda foi eleita a melhor atleta da competição por índice técnico.

Nicole Braz Domene também assegurou dois ouros ao vencer as provas dos 100 metros e 200 metros. As outras medalhas de ouro no feminino vieram com Julia Barbosa, no lançamento do disco, Giovanna Nogueira, no arremesso do peso, e Júlia Ribeiro, nos 400 metros.

Entre os homens, destaque para Luiz Felipe Abílio Gomes Barbosa, ouro no lançamento do martelo, Alberto Rodrigues dos Santos Filho, vencedor do lançamento do disco e Kauã Henrique de Lima Ribeiro Oliveira, que subiu ao lugar mais alto do pódio nos 1.500 metros.

O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina e Academia AS Fitness.

Rafael Souza/Asimp