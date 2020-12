Londrina/FEL/IPEC brilha em nacionais em 2020 e faz balanço positivo

Com medalhões e apostas, time feminino foi o responsável pelos principais resultados da equipe na temporada

A temporada 2020 ficará marcada na história da equipe Londrina/FEL/IPEC. Mesmo diante das dificuldades causadas pela pandemia, o time londrinense conseguiu se superar mais uma vez e mostrar sua força e capacidade no cenário nacional. No total, a equipe somou 22 medalhas conquistadas em torneios interclubes brasileiros, o que lhe rendeu também resultados expressivos por equipes.

Grande aposta da comissão técnica, o time feminino fez jus às expectativas e não decepcionou. Com as mulheres em ação vieram as grandes campanhas em campeonatos brasileiros, como a segunda colocação obtida na categoria sub-18, tendo como âncoras nomes como Julia Barbosa, Camila Irene Abílio, Gabriela Tardivo e Giovanna Nogueira Vespero (Colégio Ética), algumas das principais apostas do futuro do atletismo nacional. O último resultado de expressão veio na última sexta-feira, quando a equipe feminina fechou o Brasileiro Sub-23 na quinta colocação, com 54 pontos.

Vale destacar ainda a campanha que culminou na quarta colocação no naipe feminino no Troféu Brasil, a maior competição do atletismo da América Latina. O time que teve como destaques Tatiane Raquel Silva, Livia Avancini e Joziane Cardoso brilhou e ajudou a equipe a alcançar a melhor colocação já obtida por uma equipe de Londrina no torneio.

O gestor Gilberto Miranda avalia a temporada como positiva e credita os bons resultados ao trabalho que vem sendo desenvolvido nos últimos anos. “Acredito que tudo o que colhemos em mais essa temporada tenha sido fruto de um trabalho com planejamento definido. Com as dificuldades que tivemos, se não tivesse esse planejamento e a filosofia que sempre pregamos, de atenção em todas as fases e continuidade, seria praticamente impossível ter as conquistas que tivemos esse ano”, ressaltou.

Além destes nomes já firmados no cenário nacional, a equipe viu nascer também novas apostas, como Camila Irene Abílio, campeã brasileira sub-18 no lançamento do martelo, e Julia Ribeiro, de apenas 15 anos, aposta para as provas dos 400 e 800 metros. “Já temos uma nova safra sendo preparada e com potencial para se destacar nos próximos anos, e isso é muito importante também”, pontuou a técnica Silvana Vieira.

Treinos na quarentena

Miranda lembrou o empenho e a dedicação de todos os integrantes da equipe para manter as atividades em meio à quarentena. “Ali montamos uma logística para manter os treinos em casa e foi um diferencial quando voltamos às competições. Tenho certeza que isso fez a diferença. A programação nos exigiu ainda mais entrega, com treinos individualizados e relatórios com o envolvimento de todos. Foi um ponto importante para podermos superar o que viria pela frente”, avaliou o gestor.

Agradecimento

O gestor fez questão de lembrar também do apoio dos patrocinadores e parceiros, fundamental para alcançar os bons resultados nas pistas. “Sem dúvidas, sem nossos patrocinadores e parceiros nada disso seria possível. Gostaria de agradecer a cada um deles pela presença ao nosso lado nesse ano difícil. Essas conquistas têm um pouquinho de cada um deles também”, frisou Miranda.

Próxima temporada

E nem bem termina a temporada, e os olhos já se voltam para o próximo ano. Os atletas ganham uma folga geral de 25 dias. Enquanto isso, fora das pistas, a gestão da equipe já trabalha visando melhorar a estrutura tanto financeira, com a busca de mais patrocinadores, como física, para manter em Londrina seus principais destaques e dar sequência ao trabalho.

O Projeto Londrina Atletismo tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina e Academia AS Fitness.

Campeonato Brasileiro Sub-23

Equipe feminina na quinta colocação, com 54 pontos.

Oitava no geral, com 69 pontos.

1 de prata

1 de bronze

Troféu Brasil

Equipe feminina quarta colocada, com 68 pontos.

Sétima no geral, com 68 pontos.

2 de ouro

3 pratas

Campeonato Brasileiro Sub-18

Equipe feminina vice-campeã, com 88 pontos.

Quarta colocada no geral, com 101 pontos.

2 de ouro

4 de prata

Campeonato Brasileiro Sub-20

Equipe feminina terceira colocada, com 75 pontos.

Quarta no geral, com 97 pontos.

3 pratas

3 bronzes

GP Brasil

1 de ouro

Copa Brasil de Cross Country

1 ouro

1 prata