Londrina/FEL/IPEC celebra título sul-americano

Equipe também conquistou resultados expressivos em competições no Paraná e Santa Catarina

Foi um final de semana especial para a equipe Londrina/FEL/IPEC. Foram três competições, com inúmeros pódios, marcas batidas e um título muito especial: a londrinense Tatiane Raquel Silva sagrou-se campeã sul-americana na prova dos 3000 metros com obstáculos. Com o resultado, ela ajudou a seleção brasileira a ficar com mais um título continental, no torneio realizado em Lima, no Peru, no último final de semana.

“Estou muito feliz. É um título que eu estava buscando muito, um dos mais importantes da minha carreira”, destacou a atleta de 28 anos, que voltou a competir pela equipe londrinense neste ano. “Agora é continuar trabalhando, por que sei que ainda posso melhorar”, completou. No Peru, ela venceu a prova com o tempo de 9min45seg55, seu melhor tempo na temporada. A marca é também o novo recorde do campeonato na prova.

Adelly Oliveira e July Ferreira Silva também brilharam em pistas peruanas. A primeira foi terceira colocada nos 100 metros com barreiras, marcando 13seg64; e July repetiu o resultado nos 1500 metros, com o tempo de 4min27seg93.

Paranaense sub-20

No Campeonato Paranaense sub-20, disputado em Maringá, a equipe Londrina/FEL/IPEC sagrou-se campeã geral do torneio, vencendo tanto no naipe feminino como no masculino. No total o time conquistou 11 medalhas de ouro, 18 de prata e 13 bronzes.

Maria Eduarda Gonçalves brilhou mais uma vez. Venceu a prova do lançamento do disco e ainda registrou o novo recorde da competição, com 42,97 metros, marca que a coloca como integrante do “Top 3” do ranking nacional da categoria.

Seguindo a tradição de bons resultados nas provas de arremesso e lançamentos, Leonardo Mário dos Santos foi o campeão no arremesso de peso, com a marca de 15,95 metros. Ele agora ocupa a 4ª colocação no ranking brasileiro. Heber Lima (Colégio Ética) ficou com a prata no lançamento do martelo, com a marca de 50,67 metros. O jovem de 16 anos é o quarto colocado no ranking nacional da categoria sub-20, mesmo com idade para competir numa categoria abaixo.

Por fim, a equipe fez bonito também no Campeonato Catarinense Sub-14 e Sub-16, em Campos Novos (SC). Destaque para Gabriela Tardivo, que venceu as provas do 1000 metros (3min09seg) e 1000 metros com obstáculos (3min23seg), da qual ela passa a ter a melhor marca do país na no sub-16.

No arremesso de peso, Giovanna Nogueira Vespero (Colégio Ética) também subiu ao lugar mais alto do pódio e de quebra também assumiu a ponta do ranking nacional da prova, na categoria sub-16.

Para o técnico Gilberto Miranda, os resultados obtidos nas últimas competições mostram a força do trabalho desenvolvido em Londrina. “Somos um dos poucos projetos, talvez o único do Brasil, com resultados expressivos e atletas ranqueados no ‘top 3’ em todas as categorias. Os resultados desse final de semana reforçam que o projeto tem se fortalecido cada vez mais dentro e fora do Brasil”, apontou.

O Projeto Londrina Atletismo tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina, através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL).