Londrina/FEL/IPEC conquista bronze no Brasileiro Sub-20

Leonardo Mario dos Santos alcançou o pódio no arremesso de peso. Equipe ainda teve dois quartos lugares

Leonardo Mário dos Santos foi o grande destaque da equipe Londrina/FEL/IPEC no Campeonato Brasileiro Sub-20 de Atletismo, disputado no último final de semana, no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), em Bragança Paulista. O jovem conquistou a medalha de bronze no arremesso de peso, com a marca de 16,49 metros.

“Estou muito feliz, é um resultado que me dá uma força e um incentivo muito grande para continuar treinando e buscando sempre melhorar”, disse o atleta, que há duas semanas sagrou-se campeão paranaense em Maringá. “Vejo esses dois resultados como uma retomada, após uma fase não muito legal. Agora é trabalhar forte e seguir”, acrescentou.

Outros dois representantes da equipe londrinense bateram na trave e ficaram fora do pódio por muito pouco. Maria Eduarda Gonçalves foi a quarta colocada no lançamento do disco, com 40,88 metros; e Pedro Tombolim também obteve a mesma colocação nos 800 metros rasos, ao fechar a prova em 1min53seg67.

A técnica Silvana Vieira ressaltou a importância da conquista de Leonardo e destacou que tanto ele como Maria Eduarda têm potencial para crescer mais. “Esse resultado vem num momento muito importante para o Leo. Daqui pra frente é trabalhar ainda mais duro e evoluir, assim como a Maria”, destacou.

A equipe Londrina/FEL/IPEC foi ao Brasileiro com 13 atletas, praticamente todos eles com idade para competir no sub-18, uma categoria abaixo do torneio disputado em terras paulistas.

O Projeto Londrina Atletismo tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina, através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL).