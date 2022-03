Londrina/FEL/IPEC defende título paranaense sub-20 em Cascavel

Dono da maior delegação, time londrinense aposta em seus destaques para alcançar bons resultados

Atual campeã paranaense sub-20, a equipe Londrina/FEL/IPEC defende seu título neste final de semana na edição 2022 do torneio realizado pela Federação de Atletismo do Paraná (FAP). A competição será disputada no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), em Cascavel, e vai reunir as principais equipes do estado e quase 200 competidores com idade entre 16 e 19 anos.

Dono da maior delegação do torneio, o time londrinense terá 41 atletas nas disputas, sendo 20 no feminino e 21 no masculino. Reforçado por destaques como Maria Eduarda Ferreira, medalhista de prata na edição passada e dona da segunda melhor marca do Brasil do salto em altura na categoria sub-20, Julia Barbosa, bicampeã brasileira (2019 e 2020) do lançamento do disco, Júlia Ribeiro (Colégio Ética), vice-líder do ranking nacional dos 400 metros, Camila Irene Abílio Barbosa, recordista paranaense do lançamento do martelo, e Giovanna Nogueira Vespero, vice-campeã brasileira do arremesso do peso na categoria sub-18 em 2021, a equipe feminina é forte candidata a brigar por mais um título.

Pré-classificada para disputar a Gymnasíade, em maio, na França, Júlia Ribeiro projeta uma competição difícil em Cascavel. “Paranaense é sempre um campeonato de alto nível, na minha prova temos atletas excelentes. Estou muito focada e vou lutar muito por um bom resultado”, destacou a jovem promessa da equipe londrinense.

Entre os homens, destaque para Paulo Henrique Romualdo, nos 110 metros com barreiras, e Kauã Henrique Ribeiro (Colégio Ética). No ano passado, o time masculino terminou na terceira colocação geral.

Para o técnico Gilberto Miranda, a equipe tem condições de brigar novamente pelas primeiras posições. “Temos trabalhado muito forte nesse início de ano, já com provas e competições muito intensas, um calendário que nos exige preparação em todos os quesitos. Temos uma equipe jovem, com atletas muito promissores. Importante que eles ganhem ritmo e rodagem agora para a sequência da temporada”, apontou o treinador.

As disputas no CNDA acontecem no sábado e domingo.

Pan e Sul-Americano de Cross Country no ES

Também neste final de semana, no domingo, quatro atletas da equipe londrinense integram a seleção brasileira de cross country que disputa o Campeonato Sul-Americano e Pan-Americano da modalidade, em Serra (ES). Vencedora da etapa nacional, Gabriela Tardivo disputa a prova dos 6 quilômetros na categoria sub-20. Samara Caetano e Bianca Davi competem os 4 quilômetros no sub-18. Todas com orientação do técnico Cristiano Ribeiro.

O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina, Uno Psicologia do Esporte, Centro do Coração e Academia AS Fitness.

Rafael Souza/Asimp