Londrina/FEL/IPEC em ação em três competições

Serão mais de 60 atletas espalhados pelo Brasil e Peru em busca de bons resultados para equipe e a cidade

O final de semana será de compromissos intensos para a equipe Londrina/FEL/IPEC. O time se divide em três compromissos, com atletas espalhados pelo sul do Brasil e também fora do país. Serão ao todo mais de 60 competidores em ação em busca de pódios de bons resultados para a cidade.

O principal deles será o Campeonato Sul-Americano de atletismo, que começou ontem e vai até domingo, em Lima, no Peru. Lá estão Adelly Oliveira, dos 100 metros com barreiras, July Ferreira Silva, dos 1500 metros e Tatiane Raquel Silva, dos 1500 metros e 3000 metros com obstáculos. O trio foi convocado para defender a seleção brasileira que busca mais um título continental no país vizinho.

Atual líder do ranking nacional dos 3000 metros com obstáculos, Tatiane Raquel Silva compete no Peru de olho em Tóquio-2020. “Estou em minha melhor forma física e chego muito bem para brigar por um bom resultado nesse Sul-Americano. Sei que será uma competição de altíssimo nível, mas estou preparada”, avisou a fundista.

A missão que levará mais atletas é o 53° Campeonato Paranaense de Atletismo, que terá 44 representantes da equipe londrinense nas disputas, além de seis treinadores. Destaque para Pedro Tombolim, líder do ranking nacional sub-18 nos 800 metros rasos, Maria Eduarda Gonçalves e Leonardo Mário dos Santos, que figuram entre os melhores de suas provas no Brasil, o lançamento do disco e arremesso do peso, respectivamente. O torneio terá disputas hoje e amanhã (25 e 26).

Mesmo competindo numa categoria acima da sua, Tombolim está confiante. “Me sinto bem e vou em busca do meu melhor nesse campeonato”, falou Tombolim, que na semana passada faturou medalha de prata no Mundial Escolar, realizado na Croácia.

Por fim, 18 atletas vão ao Campeonato Catarinense de Atletismo Sub-14 e Sub-16, que será disputado em Campos Novos, hoje (25). Gabriela Tardivo, líder do ranking nacional sub-18 nos 2000 metros com obstáculos, e Giovanna Vespero, primeira do ranking nacional sub-16 no arremesso de peso são as principais esperanças de medalha para a equipe de Londrina.

O Projeto Londrina Atletismo tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina, através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL).