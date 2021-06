Londrina/FEL/IPEC emplaca dois treinadores na seleção brasileira sub-20

Silvana Vieira e Gilberto Miranda vão integrar a comissão técnica do time verde e amarelo no Sul Americano da categoria, mês que vem, no Peru

A equipe Londrina/FEL/IPEC terá mais dois representantes na seleção brasileira que vai ao Campeonato Sul Americano de Atletismo Sub-20. São os treinadores Silvana Vieira e Gilberto Miranda. O time londrinense já tem também cinco atletas convocados para a mesma competição, que será realizada nos dias 9 e 10 de julho, em Lima, no Peru.

A coordenadora técnica Silvana Vieira foi convocada para ser a treinadora chefe da equipe feminina. Nas últimas temporadas, a londrinense tem se destacado pelo trabalho na formação de novos talentos nas provas de saltos e arremessos, e também com resultados expressivos conquistados, o mais recente o título de Livia Avancini no Troféu Brasil, principal competição de atletismo da América Latina.

“Estou muito feliz com esse chamado, é sempre uma alegria muito grande poder representar a nossa nação e farei com muito orgulho novamente. Acho que tudo isso é resultado de muito esforço de nossos treinadores e de todo um trabalho de equipe que envolve atletas e a estrutura multidisciplinar.

Para Gilberto Miranda, as convocações mostram a força da equipe londrinense no cenário nacional. “Essa é mais uma grande conquista que celebramos muito, consequência de um longo trabalho em equipe. São anos de dedicação para chegar a esse momento, com centenas de resultados expressivos”, ressaltou o treinador.

“Acredito que convocações como essas não se alcança sozinho, e só é possível quando se tem uma comissão técnica competente, que tem feito a diferença para o crescimento técnico da equipe”, acrescentou Miranda.

Além dos treinadores, também foram convocados da equipe Londrina/FEL/IPEC: Gabriela Tardivo, dos 3000 metros com obstáculos, Giovanna Aparecida Venâncio, do lançamento do disco e arremesso do peso, Héber de Lima Santos, do lançamento do martelo, Pedro Tombolim, dos 800 metros rasos, e Camila Irene Abílio, do lançamento do martelo.

Com mais essas duas convocações, a equipe londrinense já soma nove chamados para seleções brasileiras somente em 2021. Além destas, Livia Avacini e Tatiane Raquel Silva foram chamadas para o time adulto que foi ao Sul-Americano mês passado e ainda sagraram-se campeãs em suas provas, arremesso do peso e 3000 metros com obstáculos, respectivamente.

O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina e Academia AS Fitness.

Rafael Souza/Asimp