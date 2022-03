Londrina/FEL/IPEC emplaca duas convocações para mundial indoor

Campeãs sul-americanas Livia Avancini, do arremesso do peso, e a técnica Silvana Vieira estarão na delegação brasileira que vai à Sérvia

Disputar um campeonato mundial e competir ao lado dos principais esportistas do mundo é sempre um grande objetivo para qualquer atleta. Na equipe Londrina/FEL/IPEC de atletismo, uma atleta e uma treinadora celebram a chance de representar a seleção brasileira em um torneio deste nível: a arremessadora do peso Livia Avancini e a técnica Silvana Vieira.

As londrinenses foram chamadas pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para integrar a delegação que vai ao Campeonato Mundial Indoor da modalidade, que será realizado entre os dias 18 e 20 deste mês, em Belgrado, na Sérvia.

Ambas participaram da campanha que levou o Brasil ao topo do pódio no Campeonato Sul-Americano Indoor, no mês passado, na Bolívia. Livia anotou a segunda melhor marca de sua carreira no arremesso do peso – 17,54 metros – e trouxe o título. Silvana foi a coordenadora técnica da delegação.

“Mais uma grande oportunidade para a minha carreira, nesse momento em que estamos focadas em grandes metas. Uma competição que não estava nos planos, mas a gente está sempre na expectativa e trabalhando para estar no melhor da forma. Acredito que é uma chance muito importante de se preparar para o Mundial de pista aberta, em julho, nos EUA”, vibrou a atleta, que vai ao seu segundo mundial na carreira, o primeiro na categoria adulta. Em 2009, ela integrou a delegação da categoria menores, na Itália. Na oportunidade, Livia foi a quinta colocada, resultado inédito para o Brasil na prova.

Silvana Vieira vai para o seu primeiro mundial e diz que realiza um sonho. “Faltam até palavras, estou tentando assimilar ainda. Feliz demais por ser lembrada para uma competição tão importante. Importante a gente ver que nosso trabalho tem sido reconhecido”, comentou a treinadora.

O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina, Uno Psicologia do Esporte, Centro do Coração e Academia AS Fitness.