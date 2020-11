Londrina/FEL/IPEC encara mais um teste de olho no Brasileiro

Em preparação para o Campeonato Brasileiro Sub-20, a equipe Londrina/FEL/IPEC participa hoje e domingo do Campeonato Paulista Sub-20 e Adulto, que será realizado em Bragança Paulista (SP). Será a última oportunidade que o time londrinense terá de melhorar marcas e ritmo de competição antes do torneio nacional, o mais importante da temporada.

Esta será a segunda competição oficial que a equipe de Londrina participa após o retorno do calendário – há duas semanas os atletas estiveram no Troféu Bandeirantes, também realizado em Bragança Paulista. A escolha pela participação no Paulista se dá pelo bom nível técnico do torneio, importante para elevar o nível de preparação dos atletas.

“Como o Brasileiro Sub-20 já é no próximo final de semana, as equipes estão em busca de melhorar marcas e, principalmente, do ritmo de competição, já que estavam todos sem competir, assim como a gente. E o nível técnico é elevado, o que exige mais dos atletas”, observou o técnico Gilberto Miranda.

Entre as principais apostas de bons resultados da equipe Londrina/FEL/IPEC estão Júlia Barbosa (atual campeã brasileira sub-16 e sub-18 no lançamento do disco), Gabriela Tardivo (atual campeã brasileira sub-18 nos 3000 metros com obstáculos), Giovanna Nogueira Vespero (medalhista de bronze no arremesso de peso no Brasileiro sub-16 em 2019), Giovanna Aparecida Venâncio (arremesso de peso), Heber de Lima Santos (atual campeão brasileiro sub-18 no lançamento do martelo) e Vitor de Oliveira Silva (3000 e 5000 metros).

Na categoria adulto, Livia Avancini (arremesso de peso) e Tatiane Raquel Silva (5000 metros) buscam melhorar suas marcas e garantir índice para o Troféu Brasil, a principal competição do atletismo nacional, que está prevista para acontecer no início de dezembro.

O Projeto Londrina Atletismo tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina e Academia AS Fitness.

Rafael Souza/Asimp