Londrina/FEL/IPEC entre as 3 melhores do Brasil no Sub-20

Equipe brilhou no nacional com oito pódios e conquistas individuais importantes. Júlia Ribeiro (Colégio Ética) é destaque com dois ouros

A equipe Londrina/FEL/IPEC garantiu mais uma importante conquista no último final de semana. Com 136 pontos marcados, o time londrinense foi terceiro colocado geral do Campeonato Brasileiro Sub-20 de atletismo, disputado em São Paulo. As mulheres terminaram também na terceira posição, com 91 pontos, enquanto os homens fecharam com a quinta melhor campanha, com 45 pontos.

A equipe de Londrina conquistou ao todo oito medalhas, sendo três ouros, duas pratas e três bronzes. Os grandes destaques foram Maria Eduarda Ferreira, campeã do salto em altura, e Júlia Aparecida Rocha Ribeiro (Colégio Ética), que subiu ao lugar mais alto do pódio nos 400 metros rasos e no revezamento 4 x 400 metros misto, que também teve Edson Calbaizer, Paulo Henrique Romualdo e Nicole Domene.

Integrante da equipe há quase quatro anos, a londrinense Júlia coleciona resultados expressivos na temporada 2022. Ela também já está garantida na Gymnasíade, em maio, na França, lidera o ranking nacional sub-20 da prova e também foi campeã estadual. A jovem já é a 14ª colocada do ranking mundial Sub-18 da prova dos 400 metros.

“Foi um final de semana maravilhoso e inesquecível. Consegui entregar o meu melhor e trazer dois resultados muito importantes para mim e toda a equipe. Saio dessa competição com a certeza de dever cumprido e muito grata pelo apoio de todos. Muito mais confiante por tudo que ainda pode vir”, vibrou a jovem promessa de apenas 16 anos. Cabe destacar que Júlia já contabiliza importantes resultados na sub-20, mas ainda pertence a uma categoria abaixo, a sub-18.

O outro ouro veio com Maria Eduarda Ferreira, no salto em altura. Gabriela Tardivo levou duas pratas, nos 3000 metros e 3000 metros com obstáculos. E os bronzes vieram com Luis Felipe Abílio e Camila Irene Abílio, ambos no lançamento do martelo, e Bianca Davi de Souza, nos 3000 metros com obstáculos. Some-se a eles o destaque de Paulo Henrique Romualdo, quarto colocado nos 110 metros com barreiras.

Para o treinador Gilberto Miranda, o resultado mostra mais uma vez o potencial do trabalho executado na formação de jovens valores da equipe. “A maioria desses atletas ainda tem idade para competir no sub-18 e já trazem resultados relevantes numa categoria acima. É um trabalho em execução, com bom potencial de crescimento. E essa estruturação que tem nos permitido nos últimos anos competir em igualdade com equipes tradicionais e com maiores investimentos. Estão todos de parabéns mais uma vez”, ressaltou o técnico.

O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina, Uno Psicologia do Esporte, Centro do Coração e Academia AS Fitness.

Rafael Souza/Asimp