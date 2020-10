Londrina/FEL/IPEC fatura seis medalhas em retorno às competições

Equipe foi um dos destaques do Troféu Bandeirantes, realizado em Campinas no último final de semana

Em seu retorno às competições após sete meses a equipe Londrina/FEL/IPEC foi um dos destaques do Troféu Bandeirantes, realizado no último sábado em Campinas (SP). No total, o time londrinense faturou seis medalhas, sendo três de ouro, duas de prata um bronze.

Cinco pódios foram conquistados em modalidades de lançamentos e arremessos, nas quais a equipe é uma potência brasileira na atualidade. Lívia Avancini foi campeã no arremesso de peso adulto e Héber de Lima Santos, atual campeão brasileiro sub-18, foi ao lugar mais alto do pódio no lançamento do martelo na categoria sub-20.

Giovanna Venancio completou a dobradinha com a companheira Livia no arremesso de peso e ficou com a prata. Giovanna Nogueira Vespero (Colégio Ética) ficou com a prata na mesma prova, mas na categoria sub-20. E para fechar, Leonardo Mário dos Santos conseguiu o bronze no arremesso de peso adulto.

Tatiane Raquel da Silva, que briga pelo índice olímpico nos 3000 metros com obstáculos, venceu a prova dos 5000 metros.

O técnico Gilberto Miranda fez uma avaliação positiva do desempenho da equipe no retorno às competições. “Foi um torneio de bom nível técnico, um bom teste nesta volta oficial às competições. A meta agora é readquirir o ritmo de competições e nesse sentido foi bastante importante, além de sentir de novo a adrenalina da competição. É um processo”, analisou.

“No que refere aos protocolos de saúde, também positivo. Todas as medidas adotadas foram cumpridas, o que nos deixa mais seguros para esse novo momento”, acrescentou Miranda.

A equipe mantém sua preparação visando a sequência da temporada. Os calendários nacional e estadual preveem novas competições até dezembro.

O Projeto Londrina Atletismo tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina e Academia AS Fitness.

Rafael Souza/Asimp