Londrina/FEL/IPEC inicia hoje campanha no Brasileiro Sub-18

Em 2019, equipe londrinense foi a grande campeã. Para 2020, meta é ficar entre os três primeiros no naipe feminino

A equipe Londrina/FEL/IPEC inicia hoje sua campanha no Campeonato Brasileiro Sub-18. A competição reúne 600 atletas representantes de 104 clubes brasileiros no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), em Bragança Paulista (SP). As disputas se encerram no domingo (22).

Campeão geral na edição de 2019, o time londrinense mira novamente um bom resultado. “Nossa equipe é bem nova, passa por um processo de renovação nessa categoria. São muitos atletas nascidos em 2004 e 2005. Estamos confiantes de que possamos fazer novamente uma boa campanha”, analisou o técnico Gilberto Miranda.

Ao todo são 31 atletas inscritos pela equipe pé-vermelha. Medalhistas de ouro em 2019, Gabriela Tardivo (1500 metros e 2000 metros com obstáculos) e Júlia Barbosa (lançamento do disco) puxam a fila dos destaques, que ainda tem Camila Irene Barbosa (lançamento do martelo), Giovanna Nogueira Vespero (arremesso de peso e lançamento do martelo), Maria Eduarda Barbosa (salto em altura) e Nicole Braz Domene (100 metros e 200 metros).

Medalha de prata no Brasileiro Sub-20, há duas semanas, Maria Eduarda Ferreira Barbosa está confiante de que possa alcançar novamente um lugar no pódio. “Estou bem empolgada e confiante pra essa competição, conto também com todo apoio da minha equipe e se Deus quiser vou fechar meu último ano na categoria sub-18 com chave de ouro”, projetou a jovem.

No Brasileiro Sub-18 de 2019, realizado na Sogipa, em Porto Alegre, a equipe Londrina/FEL foi campeã na classificação geral, com 125 pontos, campeã do naipe feminino, com 70, e vice-campeã no masculino, somando 55 pontos.

Sem a presença do público em função dos protocolos de combate a contaminação pelo vírus, o torneio que reúne atletas de 15 a 17 anos terá transmissão ao vivo pelo youtube da Confederação Brasileira de Atletismo pelo link:

https://www.youtube.com/channel/UCzEJ2yawdNF53PTzLO_RYCg

O Projeto Londrina Atletismo tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina e Academia AS Fitness.

Rafael Souza/Asimp